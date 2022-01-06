共機頻擾為奪登陸台灣關鍵？日媒：中國武統進入最後階段

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外界認為，中國軍機進入台灣防空識別區，是為了牽制台美關係深化，但有知情人士透露，事實上是為了實戰化進行訓練。
報導提及，2021年10月4日當天，解放軍軍機派出創紀錄數量的軍機侵擾台灣，高達52架次。當時派出了預警機、巡邏機、戰鬥機、戰略轟炸機等，是「能夠同時向陸海空所有領域發動攻擊」的組合。其中甚至連直升機都闖入防空識別區，被認為是要模擬特戰部隊降地的訓練。
另外，解放軍的戰略轟炸機也頻頻飛越沖繩本島以及宮古島之間的宮古海峽南下西太平洋，抵達能用巡弋飛彈攻擊關島美軍基地的距離後再進行折返。
2021年11月，中國1架戰略轟炸機與空中加油機雙雙進入台灣防空識別區，並飛越巴士海峽北上台灣東側海域上空。消息人士分析，引入空中加油機，能讓戰鬥機護衛戰略轟戰機的行動範圍更加擴大，可對美國航空母艦打擊群以及關島美軍基地發動多樣化的攻擊。
報導引述台灣國防部去年12月向立法院遞交的「因應2025年中共全面犯台 國軍強化戰力作法」書面報告指出，台灣方面設想中國攻台有四階段，依序為從中國本土進行飛彈攻擊、針對台灣軍事設施進行網路攻擊、確保制空與制海權拒止美軍等外國介入，以及最後的登陸台灣本島。報導稱，隨著中國飛彈能力以及網路攻擊能力進化，中國似乎已經啟動軍機訓練行動，將武力犯台的作戰準備推進至最後階段。