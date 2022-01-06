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共機頻擾為奪登陸台灣關鍵？日媒：中國武統進入最後階段

▲中國解放軍軍機2021年擾台次數、軍機架次皆增加，尤其以2021年10月4日派出52架次，破單日記錄。圖為轟6轟炸機。(圖／國防部提供)
▲中國解放軍軍機2021年擾台次數、軍機架次皆增加，尤其以2021年10月4日派出52架次，破單日記錄。圖為轟6轟炸機。(圖／國防部提供)

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-06 16:42:58

中國解放軍軍機在2021年頻頻侵擾台灣空域，日媒報導指出，中國正在獲取從空中同時進行攻擊陸海空的能力，以確保制海制空的關鍵。報導推論，中國侵攻台灣的準備工作已經進入最後階段，也就是備戰登陸台灣本島的作戰能力。

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讀賣新聞》報導，根據台灣國防部資料顯示，解放軍軍機在2021年間侵擾台灣防空識別區（ADIZ）約250次，總計約960架次。且自2021年9月16日至12月底，約3個半月的期間內，派出了大約500架次軍機，是2020年同期約150架次的3倍以上。

外界認為，中國軍機進入台灣防空識別區，是為了牽制台美關係深化，但有知情人士透露，事實上是為了實戰化進行訓練。

報導提及，2021年10月4日當天，解放軍軍機派出創紀錄數量的軍機侵擾台灣，高達52架次。當時派出了預警機、巡邏機、戰鬥機、戰略轟炸機等，是「能夠同時向陸海空所有領域發動攻擊」的組合。其中甚至連直升機都闖入防空識別區，被認為是要模擬特戰部隊降地的訓練。

另外，解放軍的戰略轟炸機也頻頻飛越沖繩本島以及宮古島之間的宮古海峽南下西太平洋，抵達能用巡弋飛彈攻擊關島美軍基地的距離後再進行折返。

2021年11月，中國1架戰略轟炸機與空中加油機雙雙進入台灣防空識別區，並飛越巴士海峽北上台灣東側海域上空。消息人士分析，引入空中加油機，能讓戰鬥機護衛戰略轟戰機的行動範圍更加擴大，可對美國航空母艦打擊群以及關島美軍基地發動多樣化的攻擊。

報導引述台灣國防部去年12月向立法院遞交的「因應2025年中共全面犯台 國軍強化戰力作法」書面報告指出，台灣方面設想中國攻台有四階段，依序為從中國本土進行飛彈攻擊、針對台灣軍事設施進行網路攻擊、確保制空與制海權拒止美軍等外國介入，以及最後的登陸台灣本島。報導稱，隨著中國飛彈能力以及網路攻擊能力進化，中國似乎已經啟動軍機訓練行動，將武力犯台的作戰準備推進至最後階段。

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