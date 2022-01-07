中二立委補選前 中警「安城」專案破天道盟

因應1月9日台中市第2選區立法委員補選，防範黑道幫派成員藉機滋事甚而衍生暴力案件，中市警局針對黑道幫派及暴力分子賴以為生不法金源如詐欺、博弈機房、販賣毒品等犯罪全面掃蕩查緝。中市警局自1月3日至昨（6）日4天時間，已查獲涉及組織犯罪之治平案8件74人、非法槍械案3件3人、販賣毒品案19件28人、詐欺機房案17件80人、地下錢莊案14件20人，並破獲天道盟不法集團查扣非法所得現金新臺幣142萬餘元、BMW、BENZ小客車各1部、改造手槍3枝、空氣槍4枝、子彈2顆、棍棒刀械及各級毒品共計1210.8公克等。
記者鄧力軍/台中報導
2022-01-07 13:38:09
本次專案威力掃蕩「天道盟」在臺中地區之暗黑勢力，其中刑大偵一隊破獲以松山會天理分會余姓幹部為首之暴力集團，該犯罪集團假藉與被害人共同投資虛擬貨幣帳務及行車糾紛等，指揮旗下成員毆打被害人及恐嚇被害人交付身上現金等財物。本案計查獲犯嫌7人，並查扣空氣槍2枝、球棒1支、甩棍2支、手機7支及BMW小客車等證物。
霧峰分局更瓦解松山會天世分會，曾姓分會長指揮旗下成員以暴力介入他人債務收取高額報酬，或敲詐勒索，並安排成員加入詐欺車手作為組織收入，如有成員欲脫離該會，則率眾毆打被害人，並強迫被害人簽立本票等行恐嚇取財犯行。本案計查獲犯嫌11人，並查扣天道盟松山聯盟徽章34個、商業本票簿2本、新臺幣20萬5,330元、金戒指2只、改造子彈1顆、帳本1本等證物。
另第一分局破獲以洪姓犯嫌為首之販毒集團，假藉被害人積欠款項等為由，指揮旗下成員脅迫被害人協助運送毒品，並強索被害人身上財物；本案計查獲犯嫌8人，並查扣現金新臺幣70萬元、手機、電腦、車輛等證物。第四分局破獲以許姓犯嫌為首之網路博弈集團，許嫌以經營非法網路賭博公司，假藉被害人帳務問題，指揮旗下成員暴力脅迫簽立本票，遂行恐嚇取財獲取不法利益；本案共計查獲犯嫌8人，並查扣現金新臺幣51萬1,900元、電腦及手機等證物。
清水分局破獲以陳姓犯嫌為首之暴力討債集團共15人、大雅分局緝獲以何姓犯嫌為首之暴力集團共9人、刑大偵五隊破獲黃嫌為首之暴力討債集團共8人；是類討債集團多以暴力脅迫被害人簽立本票及恐嚇並予以傷害或假藉與被害人口角糾紛、債務問題等，強逼清償債務。