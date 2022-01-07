IU讓人壓力大？男星曝初次見面「被揍了一拳」

韓片《無人之境》集結IU（李知恩）、延宇振、金相浩、李周英、尹惠利等人演出，打造出令現代人深感共鳴的療癒作品。延宇振片中第一個遇見的人就是IU，對於和IU合作的感想，延宇振稱讚她沉穩、十分入戲，「雖然是首次和她合作，但我卻有被揍了一拳的感覺，一下子就清醒了！」他更表示：「IU具有一股神祕感，和她對戲時覺得自己好像面對著一座巨山，我就像是一顆在山前的小石頭，因此拍攝時感到很緊張，感受到她強烈的氣場。」
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-07 17:00:00
身兼歌手、演員、主持等身分的IU，在《無人之境》中飾演一名遺失時間的女子「美英」，在咖啡店遇見男主角延宇振，為電影揭開神祕序幕。對於和IU的緣分，金宗寬導演表示：「先前我以IU的歌曲〈搖籃曲〉作為電影《喬瑟與老虎、魚》的片尾曲，聽說那首歌曲是她之前在和我合作《女孩，四繹》中的〈走在夜裡〉時，獲得靈感所寫的歌，而這次她也欣然參演了《無人之境》，是很有趣的緣分。」
對於IU在《無人之境》中飾演的角色，金宗寬導演在開拍前也不斷和IU討論，他表示：「在IU答應參演《無人之境》後，我請她試著保留之前在《走在夜裡》中的感覺，因為這兩部作品的氛圍有點相似，是我在同時期所寫出的作品，算是處於類似苦惱中所誕生而出的姊妹作。」
該片故事敘述某個初春，睽違7年回到首爾的小說家延宇振，在陌生又熟悉的咖啡店、博物館、酒吧等處，遇見遺失時間的IU、燒毀回憶的尹惠利、尋求希望的攝影師金相浩、買取回憶的調酒師李周英，他們迷失的心所寫下的故事。特別的是，IU所飾演的角色有驚人反轉設定，令許多韓國觀眾忍不住淚灑影廳，對IU精彩的演出讚嘆不已。《無人之境》1月21日在台上映。