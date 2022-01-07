被庾澄慶猛獸級唱功震懾 徐佳瑩笑虧「雄性激素」起作用
《聲林之王3》首席導師由庾澄慶（哈林）、徐佳瑩擔任，飛行導師則為魏如萱、亂彈阿翔、Julia吳卓源、八三夭等演。本集首先開場的邱軍、黃祝賢儒與哈林一起飆唱《關不掉的月光》，猛獸級的演出震驚所有人，甚至讓八三夭嘆：「這樣我們後面要怎麼搞？」吳卓源也說：「誰想要在這個後面唱，好恐怖！」首席導師徐佳瑩則佩服地五體投地：「我好久沒有看到這種現場雄性激素的表演，哈林哥我先說一聲『我愛你』！」大讚庾澄慶一出場的霸氣和氣魄十分驚人。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-07 20:00:00
亂彈阿翔則指導2位選手南畯鵬、陳景皓演唱自己的成名曲《完美落地》，阿翔老師笑稱自己只是幫2位選手合音，意外得知只有自己要評分非常詫異，說道：「那我在下面喝飲料好了，這首歌很無聊、很孤獨啦！」阿翔老師也特別指導選手演唱：「尾音不要拉長，會變得像唱歌，想唱歌就像在炫技，炫技就沒有真誠，我看不到你的靈魂，這歌是對自己唱的，要唱出孤單的。」
首席導師徐佳瑩則帶領2位嗓音相當具有獨特性的選手郭家瑋、鄺澤東，演唱曾沛慈的《怎麼能這樣》，深情的演唱讓八三夭讚嘆：「從頭到尾，拉拉這組是讓我比較enjoy的，很欣賞這個表演。」選手們表示聽了都起雞皮疙瘩，亂彈阿翔則說：「好像在看一場偶像劇，男的帥、女的美。」