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4對前任男女同住　看「最熟悉的陌生人」與別人親密！

▲《換乘戀愛》參與錄影的4對男女主角。（圖／TVBS）
▲《換乘戀愛》參與錄影的4對男女主角。（圖／TVBS）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-01-08 07:30:00

南韓人氣戀愛實境節目《換乘戀愛》由四對分手的素人情侶，同住相處三週，8人前期都不能透露年齡、工作等資訊，只能默默看著「最熟悉的陌生人」與其他異性互動，甫播出就造成高度討論。

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▲《換乘戀愛》主持群與觀眾看8位素人互動發展。（圖／TVBS）
▲《換乘戀愛》主持群與觀眾看8位素人互動發展。（圖／TVBS）
《換乘戀愛》由Simon D、李龍真、金叡園、Yura主持，他們與觀眾分析這幾對「前任」時而甜蜜，時而虐心的發展，內容堪比偶像劇，加上每位嘉賓的真心話和真實流露情感，播出便引起熱烈討論。首集只有觀眾能以「上帝視角」看到哪對曾經交往過，並加入「換乘」的元素，把感情比喻成兩人共乘一台車，男女生都是乘客，兩人的感情到站就必須下車，換上要繼續走下去的人。

節目每播出一集，都會公開一對前任，描述他們的故事，灑狗血的內容讓觀眾感同身受。首集8位來賓必須唸出「前任」介紹自己的一封信，人氣成員敏英唸完信後，落淚表示「前任」讓他感到很溫暖，記得關於她的每一個小細節，讓從旁觀看的主持人李龍真說：「現在太氛圍太溫暖了，應該要有一個反派角色，例如信中說『你這臭小子，你是我遇過最糟的男友』。」

《換乘戀愛》在韓國已經播畢，但素人嘉賓的一舉一動依然備受觀注，節目也從原先預定的12集，延長到15集。受到觀眾喜愛的原因，不僅是看著男女嘉賓的配對，而是跟大家一起探討戀愛的意義，跟著嘉賓的情緒起伏，也能感受愛情在生活中帶給大家的啟發。《換乘戀愛》1月8日起，每週六、日晚間8點於TVBS歡樂台42頻道播出。

▲《換乘戀愛》的劇情宛如偶像劇。（圖／TVBS）
▲《換乘戀愛》的劇情宛如偶像劇。（圖／TVBS）
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