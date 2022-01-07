▲ 除了珍稀，Jaguar 小改款 F-Pace SVR 還有啥迷人處？

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除了搶眼的車色以外，試駕的這輛 F-Pace SVR 渾身都有引人稱羨的魅力，無論是車頭極大面積的水箱罩、兩側氣壩，還是那運用刀刃設計元素的前保桿造型，就算不是個愛車人，從其選配的 22 吋五幅亮澤黑搭配緞光科技灰的鍛造輪圈，與車尾的四出式排氣尾管，也可對其蘊藏的渾身勁力略知一二。
座艙內鋪陳可說是此次 F-Pace SVR 的小改款重點，著重在中控台佈局的改變，其中達 11.4 吋的 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示屏幕帶來了更好的操作與閱讀體驗，雖然一開始放大的螢幕體積刻意懸浮於中控台之前，總有些「刻意加裝」的格格不入氛圍，但在終日使用後，對於資訊判讀與操作面的友善加分，讓人對此設計也欣然接受，再搭配上重新設計的控台佈局，包含排檔桿的造型修飾、內裝極為細緻的鋪陳、連儀表檯都沒少的皮革包覆，以及檀木黑麂皮車內頂篷的用料、諸多鍍鉻/霧銀等類金屬材質的點綴，「精雕細琢」是對於內裝設計的最佳形容詞，且重點是，不會讓人有矯揉造作的奢華，就像英式貴族那種深藏在骨子內的皇室氣息，舉手投足都是風采。
身為 F-Pace 家族中無論定位還是性能最頂級的代表，F-Pace SVR 在配備與性能身份的強調上毫不客氣，包含 SVR 專屬皮革包覆電動調整加熱方向盤、溫莎皮革/麂皮 14 向電動調整跑車雙前座椅並附加熱/通風/記憶功能，金屬踏板組、手機無線充電、抬頭顯示器、Meridian 400W 音響系統、全中文 3D 衛星導航系統、全景式玻璃天窗、360 度環景顯影、電動啟閉尾門等全數標配，試駕車款更加價選配了空調套件，包含制冷手套箱、四區恆溫空調、空氣品質偵測功能、進階車室負離子系統（但受晶片短缺影響，此配備目前暫無法供應），同時碳纖維鑲邊飾板、前車門與行李廂發光金屬門檻、Meridian 650W 環繞音響系統等的選配，更加添了此車的豪華度，也難讓人於此面向挑惕缺點。
更迷人的，絕對是那發動引擎、踩下油門的時刻，特別是當開啟了排氣管閥門後，那排山倒海而來的天籟，從後方源源不絕的湧現，甚至想要讓你關上選配的 Meridian 650W 環繞音響，整天就受這排氣聲浪轟炸也甘之如飴。當然，若不想影響其他用路人，關閉排氣管閥門後、同時控制右腳得宜，F-Pace SVR 也是可以溫馴的如一頭小貓，優雅的於街道中穿梭。
如果一般車流較少的路段，把握機會深踩油門，F-Pace SVR 就像一頭準備好與獵物一戰生死的美洲豹一樣，卯足全力一躍而出，5.0 升的大排氣量作為基礎，再加上機械增加的適時輔助，高張力的加速曲線，讓駕駛一刻不得閒的處理眼前快轉般的道路景物，雖然 0-100km/h 加速四秒台的狠角色早已多次體驗，但因 F-Pace SVR 透過超過兩噸重的車重加持，更像是拳王泰森的一記重拳，重力加速度的朝著駕駛襲來，那朝著胸口而來的壓迫感，卻讓人如著了魔般的無法自拔，一次又一次的以類自虐的方式，想要一探這油門深度的無限可能！
直線加速的 F-Pace SVR 很是了得，那上了蜿蜒山路之後呢？F-Pace SVR 不是神，就算透過智慧型四輪驅動、電子主動後差速器、主動動態控制系統等一堆科技的加持，讓 F-Pace SVR 得以在彎道 G 力的摧殘中，盡可能的保持車身平衡，但重力終究是重力，提早煞車、控制過彎速度等仍是必須，無法像低底盤跑車般的俐落率性，仍須小心翼翼的在車身重量分配上下功夫。不過這也是讓人大呼過癮的另一層面，F-Pace SVR 聽話的在駕駛的驅策之間展現各種表情，人豹一體的共同面對彎道的攻擊，這樣的暢快，或許也是 F-Pace SVR 想傳遞的另種樂趣？
最後，我想用一個此級距較不尋常的「划算」來做結尾。放眼當前車壇，以 F-Pace SVR 的價格或性能表現，對手無外乎是 BMW X3 M Competition、Mercedes-AMG GLC 63 4Matic+ 或是 Porsche Macan GTS，但 F-Pace SVR 在性價比上，確實擁有最大的優勢，能有此差異，最主要是在 F-Pace SVR 所具備的排氣量負擔以及品牌知名度的劣勢，更甚者在未來脫手時的二手價格，更會是 F-Pace SVR 被攻擊的點。但換個角度思考，正也因上述的劣勢，也極有可能會讓 F-Pace SVR 在購車時的交易中，有著更大的商談空間，且對於部分多金買家而言，除了性價比的考量以外，如何在茫茫車海中突顯自身獨到的眼光、彰顯自我風格，同樣也是購車時相當著重的關鍵，若你剛好就是這所謂的「部分多金買家」，那 F-Pace SVR 的魅力，應該會值得你列入下一台車的考慮清單之中。