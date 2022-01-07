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除了珍稀，Jaguar 小改款 F-Pace SVR 還有啥迷人處？

▲ 除了珍稀，Jaguar 小改款 F-Pace SVR 還有啥迷人處？
▲ 除了珍稀，Jaguar 小改款 F-Pace SVR 還有啥迷人處？

2GameSome - 有車賞

2022-01-07 18:25:01

5.0 升的大排氣量、V 型 8 缸的引擎規格、機械增壓的科技加持，對於當前以小排氣量、電氣化當道的汽車發展趨勢而言，幾乎已成珍稀古物。雖然快要不合時宜，但就如在電影上看到那過往曾稱霸地球的侏羅紀恐龍般，巨大又威猛的態勢，總讓人產生無盡迷戀。

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正因與當前車壇發展潮流的背道而馳，縱使在短短的兩年內，我們已試駕過小改款前的 Jaguar F-Pace SVR、兄弟車款的 Land Rover Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition，此次再次遭遇小改款後的 2022 年式 Jaguar F-Pace SVR，仍是讓人內心澎湃不已，且不僅止於車室內的駕駛與乘客興奮整路，就連路上其他用路者也總不吝嗇的給予注目眼光。

試駕車款為 22 年式小改款 Jaguar F-Pace SVR，建議售價新台幣 473 萬元起。
試駕車款為 22 年式小改款 Jaguar F-Pace SVR，建議售價新台幣 473 萬元起。
除了搶眼的車色以外，試駕的這輛 F-Pace SVR 渾身都有引人稱羨的魅力，無論是車頭極大面積的水箱罩、兩側氣壩，還是那運用刀刃設計元素的前保桿造型，就算不是個愛車人，從其選配的 22 吋五幅亮澤黑搭配緞光科技灰的鍛造輪圈，與車尾的四出式排氣尾管，也可對其蘊藏的渾身勁力略知一二。

車頭導入嶄新的 X 型設計，兩側加大型煞車冷卻進氣口的格柵網狀線條靈感源自 Jaguar XE SV Project 8。
車頭導入嶄新的 X 型設計，兩側加大型煞車冷卻進氣口的格柵網狀線條靈感源自 Jaguar XE SV Project 8。
由於精品質感的水箱護罩，再加上 SVR 標誌的點綴，更顯獨特。
由於精品質感的水箱護罩，再加上 SVR 標誌的點綴，更顯獨特。
試駕車款選配高解析度 LED 頭燈搭配日間行車燈，含自動遠光調適功能。
試駕車款選配高解析度 LED 頭燈搭配日間行車燈，含自動遠光調適功能。
前葉子板上的導流柵展現獨到的空氣力學設計。
前葉子板上的導流柵展現獨到的空氣力學設計。
選配的 22 吋五幅亮澤黑搭配緞光科技灰的鍛造輪圈，僅要價新台幣 39,400 元，相當划算。
選配的 22 吋五幅亮澤黑搭配緞光科技灰的鍛造輪圈，僅要價新台幣 39,400 元，相當划算。
亮黑色的窗框飾條，與整車的運動氣息相呼應。
亮黑色的窗框飾條，與整車的運動氣息相呼應。
簡單的 SVR 標誌設置於後尾廂門上，清楚明瞭的交代自身頂級性能身份。
簡單的 SVR 標誌設置於後尾廂門上，清楚明瞭的交代自身頂級性能身份。
左右四出式排氣尾管，為運動個性做了最佳詮釋。
左右四出式排氣尾管，為運動個性做了最佳詮釋。
座艙內鋪陳可說是此次 F-Pace SVR 的小改款重點，著重在中控台佈局的改變，其中達 11.4 吋的 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示屏幕帶來了更好的操作與閱讀體驗，雖然一開始放大的螢幕體積刻意懸浮於中控台之前，總有些「刻意加裝」的格格不入氛圍，但在終日使用後，對於資訊判讀與操作面的友善加分，讓人對此設計也欣然接受，再搭配上重新設計的控台佈局，包含排檔桿的造型修飾、內裝極為細緻的鋪陳、連儀表檯都沒少的皮革包覆，以及檀木黑麂皮車內頂篷的用料、諸多鍍鉻/霧銀等類金屬材質的點綴，「精雕細琢」是對於內裝設計的最佳形容詞，且重點是，不會讓人有矯揉造作的奢華，就像英式貴族那種深藏在骨子內的皇室氣息，舉手投足都是風采。

座艙內的鋪陳精心雕琢，用料材質都屬上乘。
座艙內的鋪陳精心雕琢，用料材質都屬上乘。
達 11.4 吋的 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示屏幕帶來了更好的操作與閱讀體驗。
達 11.4 吋的 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示屏幕帶來了更好的操作與閱讀體驗。
儀表檯上也有皮革包覆。
儀表檯上也有皮革包覆。
12.3 吋數位儀表板，透過多功能方向盤控制，但操作反應仍不算快。
12.3 吋數位儀表板，透過多功能方向盤控制，但操作反應仍不算快。
從此角度可以看見中控台的用料與層次。
從此角度可以看見中控台的用料與層次。
標配手機無線充電板。
標配手機無線充電板。
排檔桿的造型也是此次小改款的重點。
排檔桿的造型也是此次小改款的重點。
天橋式的中央鞍座造型多出了下方的置物空間，但拿取物品時不算順手。
天橋式的中央鞍座造型多出了下方的置物空間，但拿取物品時不算順手。
身為 F-Pace 家族中無論定位還是性能最頂級的代表，F-Pace SVR 在配備與性能身份的強調上毫不客氣，包含 SVR 專屬皮革包覆電動調整加熱方向盤、溫莎皮革/麂皮 14 向電動調整跑車雙前座椅並附加熱/通風/記憶功能，金屬踏板組、手機無線充電、抬頭顯示器、Meridian 400W 音響系統、全中文 3D 衛星導航系統、全景式玻璃天窗、360 度環景顯影、電動啟閉尾門等全數標配，試駕車款更加價選配了空調套件，包含制冷手套箱、四區恆溫空調、空氣品質偵測功能、進階車室負離子系統（但受晶片短缺影響，此配備目前暫無法供應），同時碳纖維鑲邊飾板、前車門與行李廂發光金屬門檻、Meridian 650W 環繞音響系統等的選配，更加添了此車的豪華度，也難讓人於此面向挑惕缺點。

試駕車款選配 Meridian 650W 環繞音響系統，要價新台幣 13 萬元。
試駕車款選配 Meridian 650W 環繞音響系統，要價新台幣 13 萬元。
試駕車款更加價選配了空調套件，包含制冷手套箱、四區恆溫空調、空氣品質偵測功能、進階車室負離子系統（但受晶片短缺影響，此配備目前暫無法供應）。
試駕車款更加價選配了空調套件，包含制冷手套箱、四區恆溫空調、空氣品質偵測功能、進階車室負離子系統（但受晶片短缺影響，此配備目前暫無法供應）。
360 度環景顯影為標配。
360 度環景顯影為標配。
全景式玻璃天窗也是標配內容之一。
全景式玻璃天窗也是標配內容之一。
標配溫莎皮革/麂皮 14 向電動調整跑車雙前座椅並附加熱/通風/記憶功能，試駕車款加選檀木黑與牡蠣灰的配色。
標配溫莎皮革/麂皮 14 向電動調整跑車雙前座椅並附加熱/通風/記憶功能，試駕車款加選檀木黑與牡蠣灰的配色。
頭枕有著 SVR 標誌壓印。
頭枕有著 SVR 標誌壓印。
後座空間以此車身尺碼而論不算寬敞。
後座空間以此車身尺碼而論不算寬敞。
選配的空調套件包含有四區恆溫空調系統。
選配的空調套件包含有四區恆溫空調系統。
後廂兩側拉桿可直接傾倒後座椅背。
後廂兩側拉桿可直接傾倒後座椅背。
標準乘坐狀態下就有 613 公升的置物容積，透過後座椅背傾倒機制，可以進一步擴充置物空間。
標準乘坐狀態下就有 613 公升的置物容積，透過後座椅背傾倒機制，可以進一步擴充置物空間。
更迷人的，絕對是那發動引擎、踩下油門的時刻，特別是當開啟了排氣管閥門後，那排山倒海而來的天籟，從後方源源不絕的湧現，甚至想要讓你關上選配的 Meridian 650W 環繞音響，整天就受這排氣聲浪轟炸也甘之如飴。當然，若不想影響其他用路人，關閉排氣管閥門後、同時控制右腳得宜，F-Pace SVR 也是可以溫馴的如一頭小貓，優雅的於街道中穿梭。

如果一般車流較少的路段，把握機會深踩油門，F-Pace SVR 就像一頭準備好與獵物一戰生死的美洲豹一樣，卯足全力一躍而出，5.0 升的大排氣量作為基礎，再加上機械增加的適時輔助，高張力的加速曲線，讓駕駛一刻不得閒的處理眼前快轉般的道路景物，雖然 0-100km/h 加速四秒台的狠角色早已多次體驗，但因 F-Pace SVR 透過超過兩噸重的車重加持，更像是拳王泰森的一記重拳，重力加速度的朝著駕駛襲來，那朝著胸口而來的壓迫感，卻讓人如著了魔般的無法自拔，一次又一次的以類自虐的方式，想要一探這油門深度的無限可能！

搭載 5.0 升 V8 機械增壓汽油引擎，具備 550ps/6500rpm 最大馬力與 700Nm/5000rpm 最大扭力輸出。
搭載 5.0 升 V8 機械增壓汽油引擎，具備 550ps/6500rpm 最大馬力與 700Nm/5000rpm 最大扭力輸出。
搭配上八速手自排變速系統，原廠數據顯示可於 4 秒內完成 0-100km/h 加速過程。
搭配上八速手自排變速系統，原廠數據顯示可於 4 秒內完成 0-100km/h 加速過程。
深踩油門，F-Pace SVR 就像一頭準備好與獵物一戰生死的美洲豹一樣，卯足全力一躍而出。
深踩油門，F-Pace SVR 就像一頭準備好與獵物一戰生死的美洲豹一樣，卯足全力一躍而出。
F-Pace SVR 透過超過兩噸重的車重加持，像是拳王泰森的一記重拳，重力加速度的朝著駕駛襲來。
F-Pace SVR 透過超過兩噸重的車重加持，像是拳王泰森的一記重拳，重力加速度的朝著駕駛襲來。
狂放加速感受讓人如著了魔般的無法自拔，一次又一次的以類自虐的方式，想要一探這油門深度的無限可能！
狂放加速感受讓人如著了魔般的無法自拔，一次又一次的以類自虐的方式，想要一探這油門深度的無限可能！
直線加速的 F-Pace SVR 很是了得，那上了蜿蜒山路之後呢？F-Pace SVR 不是神，就算透過智慧型四輪驅動、電子主動後差速器、主動動態控制系統等一堆科技的加持，讓 F-Pace SVR 得以在彎道 G 力的摧殘中，盡可能的保持車身平衡，但重力終究是重力，提早煞車、控制過彎速度等仍是必須，無法像低底盤跑車般的俐落率性，仍須小心翼翼的在車身重量分配上下功夫。不過這也是讓人大呼過癮的另一層面，F-Pace SVR 聽話的在駕駛的驅策之間展現各種表情，人豹一體的共同面對彎道的攻擊，這樣的暢快，或許也是 F-Pace SVR 想傳遞的另種樂趣？

個人化駕駛模式可針對引擎反應、換檔邏輯、轉向齒比、懸吊設定等加以個別調整，打造出最適合個人化的車身動態表現。
個人化駕駛模式可針對引擎反應、換檔邏輯、轉向齒比、懸吊設定等加以個別調整，打造出最適合個人化的車身動態表現。
F-Pace SVR 在彎道中仍無法像低底盤跑車般的俐落率性，須小心翼翼的在車身重量分配上下功夫。
F-Pace SVR 在彎道中仍無法像低底盤跑車般的俐落率性，須小心翼翼的在車身重量分配上下功夫。
F-Pace SVR 聽話的在駕駛的驅策之間展現各種表情，人豹一體的共同面對彎道的攻擊，這樣的暢快，或許也是另種樂趣？
F-Pace SVR 聽話的在駕駛的驅策之間展現各種表情，人豹一體的共同面對彎道的攻擊，這樣的暢快，或許也是另種樂趣？
最後，我想用一個此級距較不尋常的「划算」來做結尾。放眼當前車壇，以 F-Pace SVR 的價格或性能表現，對手無外乎是 BMW X3 M Competition、Mercedes-AMG GLC 63 4Matic+ 或是 Porsche Macan GTS，但 F-Pace SVR 在性價比上，確實擁有最大的優勢，能有此差異，最主要是在 F-Pace SVR 所具備的排氣量負擔以及品牌知名度的劣勢，更甚者在未來脫手時的二手價格，更會是 F-Pace SVR 被攻擊的點。但換個角度思考，正也因上述的劣勢，也極有可能會讓 F-Pace SVR 在購車時的交易中，有著更大的商談空間，且對於部分多金買家而言，除了性價比的考量以外，如何在茫茫車海中突顯自身獨到的眼光、彰顯自我風格，同樣也是購車時相當著重的關鍵，若你剛好就是這所謂的「部分多金買家」，那 F-Pace SVR 的魅力，應該會值得你列入下一台車的考慮清單之中。

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