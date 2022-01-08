我是廣告 請繼續往下閱讀
現在一般血壓計量測的血壓波，是利用示波法讀取血壓波的高低點，顯示收縮壓、舒張壓與心率。可是每秒有五百點，每一個波約有六百點，只取這六百點中的高低兩點，其餘的五百九十八點資訊全都棄而不用，然而其中所蘊藏的訊息，透過傅立葉分析，才明白漢醫已經歸納這為五臟六腑十二經脈與奇經八脈，分別代表不同頻率的血壓波，以及由同樣頻率組成的組織與器官。
為什麼西方醫學只使用每一個波中的高低兩點呢？其他五百九十八點不用呢？由此反映出兩種不同的系統觀。
西醫源自解剖學 治病移除病灶求精準
對西方醫學來說，人體如同精密機器，由解剖學中誕生，於是發展出各式醫療儀器，精準看見人體的有形病變，當某個部份的空間位置出血，或是任何的症狀，最快速的方式便是打開身體，看要怎麼處理，摘除或是換一個，這是外科系統。
對漢醫來說，人體如同交響樂團，各個器官系統及組織，各自不同的頻率共振，彼此皆為倍數關係，共振出每個人獨一無二的生命樂章，擷取草木礦物有情頻率治病。例如，西醫遇到盲腸炎時，外科的方法就是摘除、清創；內科碰上病人感冒、喉嚨痛或發燒，則給消炎藥或類固醇，改善發炎；然而對漢醫來說兩者皆過與不及。
漢醫透過十二經脈 治病靠平衡與調整
漢醫系統不是解剖位置的三度空間，漢醫的生理基礎是透過十二經脈，它的坐標系統是十二度空間的。因此，十二度空間可以捕捉到的人體訊息是更為豐富，而以三度空間看十二度空間，當然會迷路。隨著老化過程，人體備載容量其實越來越少。漢醫的專業便是平衡與調整，調整備載容量的狀態，符合當下身體的需要，不會過與不及。隨時透過脈診獲得的動態訊息，便能幫助我們回應治療。
過去二十五年來對漢醫經脈醫學的科學化研究，終於明白與看見漢醫背後的「波的世界」，完全不同於西方醫學的「物質世界」。
本文摘選自《血壓的祕密：經脈醫學科學化天才醫師、經脈血壓計世界專利發明人郭育誠，透過血壓量測，取得十二經脈資訊，達成遠距醫療診斷與日常保健》
城邦集團布克文化出版
資料來源：健康醫療網 把脈能知全身事？ 漢醫全靠《血壓的秘密》
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊