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一名15歲王同學，上國中後近視飆升至四百度，雖使用長效型散瞳劑預防近視，但白天仍感到日光刺眼，加上運動時戴眼鏡不方便，原考量改夜間配戴硬式角膜塑型片來控制近視，但異物感加上睡眠時間不足導致無法驗配成功，所幸改以配戴日間日拋型的軟式隱形眼鏡後，不僅使用方便，後續追蹤兩年，王同學近視度數控制良好。
周邊離焦軟式隱形眼鏡 研究證實有效控制近視
根據許多大型研究證實，長效型散瞳劑、戴角膜塑型片、周邊離焦軟式隱形眼鏡以及周邊離焦眼鏡都能有效預防近視及延緩近視度數的加深，其中若無法適應硬式隱形眼鏡的異物感、睡眠時間不足、睡姿不良等困擾，則可選擇周邊離焦軟式隱形眼鏡，也就是日拋型軟式隱形眼鏡，透過白天配戴10至12小時幫助控制度數。
醫院推全方位近視管理 助兒童控制近視度數
近視雖與基因、文化有關，但後天預防仍是關鍵，為幫助兒童做好近視管理密集追蹤，中國醫藥大學兒童醫院兒童眼科提供「全方位近視管理」並由專門的驗光師一對一衛教，透過四階段包括行角膜細胞數量檢查、建議合適的矯正方式、密集的門診追蹤以及寒暑假停戴評估，以幫助維持控制度數的良好狀態，通常到18歲眼球成長就會停止，因此孩子若有近視發生，不必太慌張，做好控制，就能降低視網膜併發症發生的機率。
資料來源：健康醫療網 遠離高度近視併發症不可逆損傷 「1關鍵」要做到
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