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《鐵三角》本季節目最終回　廖科溢感性透露內心祕密

▲《出發吧！鐵三角》主持人廖科溢（左起）、工頭堅及謝哲青於皮件工坊。（圖／亞洲旅遊台提供）
▲《出發吧！鐵三角》主持人廖科溢（左起）、工頭堅及謝哲青於皮件工坊。（圖／亞洲旅遊台提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-09 02:00:00

本週《出發吧！鐵三角》來到本季最後一集，三位主持人來到蘇澳，這座城市有著多元的風貌，還有最海派的生活，三人除了造訪許多蘇澳的景點之外，也在節目的尾聲迎來一個意想不到的大驚喜！ 

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三位主持人首先前往蘇澳火車站，在旅遊達人的介紹下，得知在火車站前地下許多標記的背後歷史故事有哪些，當提到「金馬小姐」的時候，三人因為皆因為「太年輕」而滿頭問號，也恍然大悟原來這就是在老一輩心目中的「女神」！正當廖科溢感嘆來不及參與到那個年代的同時，旅遊達人拿出了復刻的車票，讓每位來到這裡的旅客，縱使在現在的時空下，也可以感受到當年車票的樣貌。 

貼心的廖科溢，在幾段旅程下來，他發覺大家對於手作的物品很感興趣，謝哲青打趣地說著「你真的很怕我們找不到工作，對不對」，廖科溢回應「我說過我們這是職人訓練班」，於是鐵三角職訓班就又上課啦！主持人們拜訪了皮件工坊，也進行創意皮雕DIY，用手作來記錄回憶，廖科溢、謝哲青及工頭堅三位主持人分別製作了手機套、鋼筆套及名片夾，看來三位主持人不用擔心找工作的問題了！ 

▲《出發吧！鐵三角》主持人廖科溢（左一）、工頭堅（右二）、謝哲青（右一）及手作皮件達人柯淑英（左二）於皮件工坊。（圖／亞洲旅遊台提供）
▲《出發吧！鐵三角》主持人廖科溢（左一）、工頭堅（右二）、謝哲青（右一）及手作皮件達人柯淑英（左二）於皮件工坊。（圖／亞洲旅遊台提供）
一開始的旅遊達人再次現身，他邀請主持人們一同來猜測桌上放的各種酒杯中的酒分別是來自「節目中」曾出現過的哪些酒廠，隨著主持人陸續猜出這些酒背後生產酒廠的同時，驚喜也隨之出現，而到底是驚喜還是驚嚇呢？就請各位觀眾鎖定節目中的內容囉！ 

▲《出發吧！鐵三角》主持人工頭堅（左二）、廖科溢（右二）、謝哲青（右一）及酒廠邱明慶（左一）於金車噶瑪蘭威士忌酒廠。（圖／亞洲旅遊台提供）
▲《出發吧！鐵三角》主持人工頭堅（左二）、廖科溢（右二）、謝哲青（右一）及酒廠邱明慶（左一）於金車噶瑪蘭威士忌酒廠。（圖／亞洲旅遊台提供）
節目的最後，謝哲青跟工頭堅感性地謝謝廖科溢將他們聚集在一起，讓他們可以再次旅行台灣以及看到台灣各地努力的人，最後，廖科溢也感性地說：「這一季的節目有溫度、有很多故事，這些故事對我們來說都是非常緊密的，因為我們都是在這塊土地上一起長大、一起努力、一起奮鬥。」 

亞洲旅遊台全新優質旅遊節目陸續上線中，更多精彩內容，請鎖定《亞洲旅遊台》凱擘223頻道、中嘉96頻道、MOD 278頻道及其它各地有線電視，並於亞洲旅遊台YouTube官方頻道同步上架中！（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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