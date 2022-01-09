《鐵三角》本季節目最終回　廖科溢感性透露內心祕密

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼心的廖科溢，在幾段旅程下來，他發覺大家對於手作的物品很感興趣，謝哲青打趣地說著「你真的很怕我們找不到工作，對不對」，廖科溢回應「我說過我們這是職人訓練班」，於是鐵三角職訓班就又上課啦！主持人們拜訪了皮件工坊，也進行創意皮雕DIY，用手作來記錄回憶，廖科溢、謝哲青及工頭堅三位主持人分別製作了手機套、鋼筆套及名片夾，看來三位主持人不用擔心找工作的問題了！
一開始的旅遊達人再次現身，他邀請主持人們一同來猜測桌上放的各種酒杯中的酒分別是來自「節目中」曾出現過的哪些酒廠，隨著主持人陸續猜出這些酒背後生產酒廠的同時，驚喜也隨之出現，而到底是驚喜還是驚嚇呢？就請各位觀眾鎖定節目中的內容囉！
節目的最後，謝哲青跟工頭堅感性地謝謝廖科溢將他們聚集在一起，讓他們可以再次旅行台灣以及看到台灣各地努力的人，最後，廖科溢也感性地說：「這一季的節目有溫度、有很多故事，這些故事對我們來說都是非常緊密的，因為我們都是在這塊土地上一起長大、一起努力、一起奮鬥。」
亞洲旅遊台全新優質旅遊節目陸續上線中，更多精彩內容，請鎖定《亞洲旅遊台》凱擘223頻道、中嘉96頻道、MOD 278頻道及其它各地有線電視，並於亞洲旅遊台YouTube官方頻道同步上架中！（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！