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以下是臺安醫院營養師劉怡里提供的幾項選購建議：1.選擇純度高的巧克力
市售巧克力種類很多，當心高油、高糖陷阱喔！分析如下：
◎黑巧克力：選擇可可粉含量在65％以上，近來由於黑巧克力的健康效用漸漸廣為人知，所以也不乏有廠商推出可可含量達80％、90％的巧克力，讓重視養生的民眾可以挑戰苦盡甘來的味蕾極限！
◎酒心巧克力：可增加巧克力的香氣與風味，雖然好吃，卻會使得熱量增加不少哦！
◎堅果巧克力：雖然堅果類含多元不飽和脂肪酸，是對健康有益的食品，但是它的含量太少，所以，加上巧克力並不能發揮一加一大於二的效果，而且杏仁、花生、核桃等堅果類屬油脂類，想當然爾，它的熱量必定向上攀升。如果想要攝取兩者的營養，劉怡里建議，不如兩者單獨吃會是比較好的選擇。
◎夾心酥巧克力：可可含量極少，且夾餡的部分通常是由高油脂、高糖分的食材製成，而且要注意是否含有反式脂肪酸，所以，為了健康考量較不推薦。
2.適量食用
喜歡吃巧克力的人可能會對甜食的依賴性較高，也就是比較嗜吃甜食，但因為巧克力是熱量很高的食物，一條巧克力相當於一碗白飯的熱量，卻無法擁有飽足感，若沒有控制份量，很容易就讓體重直線上升、加重身體負擔。
3.注意添加物
購買前應閱讀食物成分表、營養標示，因為有些巧克力產品會使用屬飽和脂肪酸的棕櫚油，或者為節省成本，添加營養價值較低的麥芽糊精，最好避免選用這些不利健康的成分。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 巧克力種類多多 掌握3原則身材不走樣
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