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巧克力種類多多　掌握3原則身材不走樣

巧克力種類多多　掌握3原則身材不走樣
巧克力種類多多　掌握3原則身材不走樣

健康醫療網

2022-01-09 12:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】市售巧克力的可可粉含量不盡相同，有些僅添加少許可可粉，使其具有巧克力的味道，其他則加了比重相當高的糖、油脂等，只能說是「包著巧克力外衣的糖果」。

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所以，民眾在選購時，首先應注意可可粉含量，再來則是不選擇過多添加物，以免高油高糖，甚至是反式脂肪酸反而增加了心血管的負擔，讓你身材走樣。

以下是臺安醫院營養師劉怡里提供的幾項選購建議：

1.選擇純度高的巧克力

市售巧克力種類很多，當心高油、高糖陷阱喔！分析如下：

◎黑巧克力：選擇可可粉含量在65％以上，近來由於黑巧克力的健康效用漸漸廣為人知，所以也不乏有廠商推出可可含量達80％、90％的巧克力，讓重視養生的民眾可以挑戰苦盡甘來的味蕾極限！

◎酒心巧克力：可增加巧克力的香氣與風味，雖然好吃，卻會使得熱量增加不少哦！

◎堅果巧克力：雖然堅果類含多元不飽和脂肪酸，是對健康有益的食品，但是它的含量太少，所以，加上巧克力並不能發揮一加一大於二的效果，而且杏仁、花生、核桃等堅果類屬油脂類，想當然爾，它的熱量必定向上攀升。如果想要攝取兩者的營養，劉怡里建議，不如兩者單獨吃會是比較好的選擇。

◎夾心酥巧克力：可可含量極少，且夾餡的部分通常是由高油脂、高糖分的食材製成，而且要注意是否含有反式脂肪酸，所以，為了健康考量較不推薦。

2.適量食用

喜歡吃巧克力的人可能會對甜食的依賴性較高，也就是比較嗜吃甜食，但因為巧克力是熱量很高的食物，一條巧克力相當於一碗白飯的熱量，卻無法擁有飽足感，若沒有控制份量，很容易就讓體重直線上升、加重身體負擔。

3.注意添加物

購買前應閱讀食物成分表、營養標示，因為有些巧克力產品會使用屬飽和脂肪酸的棕櫚油，或者為節省成本，添加營養價值較低的麥芽糊精，最好避免選用這些不利健康的成分。

（文章授權提供／常春月刊）



資料來源：健康醫療網 巧克力種類多多　掌握3原則身材不走樣

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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