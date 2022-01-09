遠百竹北試營運小編遭嗆嚇壞 「很多不用上班一早就衝」
眾所期待的遠百竹北店，原訂2021年底開幕，又延宕至傳言農曆年前1/8見客，直到昨天仍未如預想展開試營運，不少人湧進官方粉專直問：「到底什麼時候會開？」足見新竹居民和網友的高度期待。今（9）日剛剛傳出好消息，遠百竹北店確定將於1/14試營運，官方粉專清楚公告「我們要開了啦」！馬上獲得當地居民開玩笑嗆聲：「一早就要備戰喔，新竹很多人不用上班，應該一早就衝了。」多日來頂著開幕壓力被關切的小編，則回應「小編準備好了！（瑟瑟發抖）」。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-09 13:22:00
遠百竹北店營業面積達2萬坪，是遠百的第三大店。館內進駐近8成新竹獨家的餐飲美食，備受各界期待，尤其5家知名「吃到飽」激戰，昨天才曝光最被大家敲碗的「旭集」和食集錦，內裝搶先看，人氣居高不下。館內更有多家國際精品插旗，連特斯拉TESLA都來了！還有全台最大的LADY M內用門市也在這。
從去年便傳開幕的遠百竹北店，讓不少網友非常期待。直到今年更是等不及吶喊「到底什麼時候要開？」原傳言1/8開幕的消息只聞樓梯響破了功。今剛剛官方總算在粉專鬆了口，清楚公告「1/14試營運！我們要開了啦」，已獲網友讚聲「終於」、「好期待呀～～～～」，也有網友急著想了解是否有接駁車及路線圖、開幕活動有什麼、信用卡合作哪一家等資訊。
尤其一位居住當地的網友更開玩笑立馬嗆聲「一早就要備戰喔，新竹很多人不用上班，應該一早就衝了」，多日來頂著開幕壓力被關切的小編，則幽默回應「小編準備好了！（瑟瑟發抖jpg.」，足見遠百竹北店的人氣備受期待與關注。