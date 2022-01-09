車輪餅最強口味是？老饕喊「它」超意外：咬一口回到童年
台灣的傳統美食車輪餅深受許多人喜愛，而不少店家近年來也講求創新，除了傳統內餡紅豆、奶油、巧克力等，還會開發全新口味，吸引民眾前往購買。對此，就有網友討論「大家最愛吃的車輪餅口味是哪一種？」貼文引發廣大迴響，其中第一名更是讓人感到意外。
編輯中心/綜合報導
2022-01-09 17:25:42
原PO在「Dcard」貼文指出「以前的車輪餅口味比起現在的感覺樸素很多？記得國小的時候，一腳跨上媽媽的摩托車上，就會開始想等等車輪餅要吃什麼口味，印象中就只有奶油、紅豆、奶油紅豆、蘿蔔絲、芝麻、花生，但近幾年車輪餅千變萬化，還可以裡面包湯圓包蛋糕，想問大家最喜歡哪一種口味啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「我最愛奶油，其實現在的噱頭真的不必要，簡單的古早口味就好吃到不行」、「奶油萬年不敗，但要好吃也要看成份」、「還沒去屏東以前都吃奶油，但到屏東後都吃紅豆，萬丹紅豆真的強」、「大推高麗菜」、「最喜歡芋頭欸」、「最愛是奶油，其他有的話起司玉米、鮪魚也必點」、「起司的我覺得也超好吃」、「屏東的紅豆餅真的很好吃！而且滿滿的紅豆」、「吃了這麼多種口味，還是奶油最讚」、「我最愛奶油跟菜脯」、「奶油跟紅豆，真的太好吃」、「現在偶爾吃奶油的，咬一口都感覺回到童年，古早味最好吃」。
綜合網友意見，即便面臨近年來車輪餅口味的千變萬化，「奶油」口味依舊是最受歡迎的口味，其次則是「紅豆」，顯見古早味的車輪餅還是大家童年中的記憶，一直延續至今都不滅，不少網友也表示「真的吃過那麼多口味後，偶爾回來吃一個奶油、紅豆還是覺得古早味最真實、最好吃」。（編輯：張嘉哲）