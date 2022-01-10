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過去肩關節損傷普遍使用口服藥物、局部注射類固醇或深層熱療、電療等物理療法來協助治療，但台灣運動醫學學會理事長林瀛洲指出，這些方式通常只能緩和患者疼痛程度，並無法有效修復受傷組織，當患者重回運動場或是重複施作相同動作，仍可能反覆發作。
林瀛洲理事長說明，隨著醫學發展日新月異，再生醫療研究越來越透徹，其最大優勢在於透過自體組織再生及細胞療法，讓受傷組織能夠修復，才能徹底解決關節損傷問題。
PRP療法超夯 血小板濃度、數量影響成效
近來常聽聞的PRP療法（platelet-rich plasma，富血小板血漿療法），即為再生醫療的一種，透過血液成分分離器分離血液來蒐集自體血小板，再注射到受傷部位，達到促進受傷器官恢復的方法。
有的人會想問，為什麼自己接受了很長一段時間的PRP療法，狀況似乎仍無起色？林瀛洲理事長分享，在自己幾十年來的臨床經驗中，使用過不少種血液成分分離器，其中，不同種分離器蒐集血小板的方式相異，有些是用試管放進分離器來離心，但離心力較差，且需以人工方式將血液注入試管中，因此較易有汙染風險；也有全自動封閉式的分離器，分離完直接用機器將血小板注入針管，協助減少人為接觸的機會，增加安全性。
林瀛洲理事長也提到，使用不同血液分離器，血小板濃度、數量甚至裡面成分也都有差異，再加上血小板活化時間短，血液分離出血小板到助設置患者受傷部位的此段時間長短，這些因素都會影響到PRP療法的效果。
適量運動適時休息 從頭減少肩關節損傷
不僅姿勢不良、重複動作會讓肩關節損傷，人體自然的老化也可能使關節出現問題，要減少肩關節損傷，除了關節活動後適時休息，平時也要施作基本肌力訓練來保護關節，若關節持續不適也要及時接受適當治療，配合正確的復健，才能避免反覆受傷。
資料來源：健康醫療網 「這姿勢」易肩關節損傷 再生醫療助找回關節健康
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