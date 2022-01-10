我是廣告 請繼續往下閱讀
▲過敏免疫風濕科資深主治醫師徐世達指出過敏的成因主要基因遺傳加上環境誘發（圖/蹦啾生活提供）
關鍵營養的重要性
醫學中心最新研究發現某些特定成分，體內容易缺乏。營養免疫學專家吳文勉博士說明人類目前所擁有的免疫系統是經過百萬年演化的結果，而且越是重要的免疫調節成分越會被保留下來。人體本身就會有許多對抗發炎與過敏反應的關鍵成分，Proentry胜肽就是在這樣的概念下被研發出來的。從此之後，抗過敏的新武器又多了一個選擇。從補充缺乏的方向來加強，注意每個環節，是對抗過敏不可或缺的一環。
▲營養科學專家吳文勉博士說明人體本身就有一些對抗過敏的關鍵成分，Proentry胜肽就是在這樣的概念被研發（圖/蹦啾生活提供）
Proentry胜肽在改善異位性皮膚炎的發現
醫學中心皮膚科主任醫師王淑惠表示在異位性皮膚炎是常見的過敏疾病，體內會缺乏一種特殊的胜肽，特別是亞洲族群，體內這種關鍵的胜肽比正常人少29%，發炎指數跟過敏指數也特別的高。Proentry胜肽證實可以幫助免疫系統維持平衡，減少體內的發炎反應，而且可以修復我們皮膚的黏膜。黏膜是皮膚抵禦外來的第一道防線，建立完整的屏障可以減少病毒細菌入侵。在臨床上觀察到使用Proentry的患者在介入一段時間後，他的皮膚搔癢的次數開始減少，發作的頻率跟嚴重的程度也下降了許多，台灣目前已經有醫學中心推薦使用。
▲醫學中心皮膚科主任醫師王淑惠表示在異位性皮膚炎是常見的過敏疾病，體內會缺乏一種特殊的胜肽（圖/蹦啾生活提供）
遠離環境過敏原很重要
陳保仁院長強調遠離環境過敏原相當重要。Proentry相關研究同時也刊登上全球權威英國營養學期刊，這是劍橋大學出版社在1947年所創立，在營養學術界具有相當程度的影響力。捷靚皮膚科診所院長徐常捷醫師補充說明Proentry胜肽活性因子可以維持體內平衡與和諧，減少外界環境干擾，補充體內容易缺乏的關鍵成分，是健康發展非常重要的一環！
▲陳保仁院長強調對於調整健康體質要及早開始（圖/蹦啾生活提供）
資料來源：健康醫療網 Proentry胜肽 – 醫學中心研究遠離過敏新發現
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊