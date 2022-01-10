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這個社會讓許多人感到挫折及灰心。有人選擇放棄，讓其他人決定人生，並抱怨終身。但你也可以選擇挑戰，找回人生的主導權，就從建立紀律開始。
► 運動最重要的第一步：運動。運動是一切的原型。好好運動、吃飯、睡覺，讓運動成為一個正向循環。重新生活，才有本金調整人生。
我今年四十九歲，規律騎公路車、跑步與肌力訓練。BMI 21，體脂 15%。在你讀到這裡的時候，我已持續運動三年，沒有一週中斷。
而最近我開始晨跑，雖然不是晨型人，但是我很快的就適應了，就算下雨，我還是能很早起床。心理一樣做預備，給自己訓練。
隨運動而來的飲食紀律是：吃早餐，以低熱量高營養密度食物為主；飲食均衡，碳水化合物60%，蛋白質及脂肪各20%；不吃宵夜。
三年前，我還是個肥宅。甚至曾經到 BMI 25 ，體適能不及格，走路都會累。
如果日常生活中久坐少動，不僅無法建立紀律，更很有可能得到「肌少症」，想了解少運動的後果，可以聽聽這集 Podcast：
https://www.wecareyou.cc/podcast-2/ep-07
► 更好的自己運動會成為更好的自己。除了脂肪漸漸減少，真實的你會漸漸出現。心理素質和社會連結都會變好。
而運動強度超越負荷才能越來越強。超負荷就代表未曾體驗過。只要盡力去試一試，不論順利或不順利，都會變得更好。
當你超越負荷時，人生也會改變。它可以讓你迎接更多不確定性：對陌生的東西從害怕變成期待，更願意嘗試與探索未知。
這是一個好的影響。對生活與工作中都有幫助，渴望成為更好的自己。你會用更好的狀態迎接挑戰、成長，獲得更高的價值。
原文連結：https://www.wecareyou.cc/office/discipline
► 無關意志力很多人覺得建立紀律要靠意志力。但如果要靠「意志力」，就表示你不懂、其實不喜歡做這件事。
紀律是發自內心的正向力量。你愉快地鍛煉自己，也相信自己的能力，最重要的是你享受整個過程。
意志力無法長時間維持，紀律才能。
► 永續紀律是一直要持續做下去的事。然而很多人只看短期目標，不懂得享受過程。例如，為了考試念書，為了減重運動。最後哪都到不了，什麼都得不到。
你應該要想的是：我和這個世界是什麽關係？我是不是一天比一天強？這社會有沒有因為我而變得更好？
找到自我認同，你才能確保自己做的事有意義。你做每一件事都是在鍛煉自己及貢獻社會。你會更好，社會也會更好。而你很快樂。這就是建立紀律的根基。
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