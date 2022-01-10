《魷魚遊戲》金球獎開胡！77歲吳永秀抱走最佳男配角
第79屆金球獎（Golden Globe Awards）頒獎典禮今（10）日在美國舉行，Netflix爆紅韓劇《魷魚遊戲》獲得肯定，飾演「001」的77歲吳永秀抱回最佳男配角，為《魷魚遊戲》成功奪下一座金球獎，而入圍最佳男主角的李政宰逐獎失利，敗給《繼承之戰》傑瑞米史壯。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-10 10:27:42｜2022-01-10 10:51:16
吳永秀畢業於東國大學戲劇電影系，1963年以劇團演員出道，1965年踏入影壇，他過往出演的戲劇與電影皆以配角居多，大眾認知度不高，直到2009年出演連續劇《善德女王》飾演月川大師，才讓人留下印象。他去年演出Netflix製作的《魷魚遊戲》大紅，劇中飾演患有腦瘤的70多歲老人，他覺得生命是短暫的、生命是冒險的，與其被生存遊戲所嚇倒，不如盡心投入；他也是該劇結局的關鍵人物，反轉演技令觀眾震驚不已。
本屆金球獎的主辦單位「好萊塢外籍記者協會」（HFPA），被爆出協會裡面沒有黑人成員、拒絕參加黑人男星雷吉尚佩奇主演的影集《柏捷頓家族：名門韻事》記者會，深陷種族歧視、性騷擾、收賄等醜聞，Netflix、Amazon、華納紛紛表態抵制，湯姆克魯斯退回3座金球獎、《魷魚遊戲》李政宰也不出席，典禮星光可說是史上最冷清的一次。