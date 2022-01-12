快跟上潮流！6款年節禮盒再進化　玩出健康新食尚

年味漸濃，最期待的就是走春拜年，與親友相聚，尤其這一年疫情不平靜，更要趁著年節帶著滿滿心意的伴手禮，送上祝福。不過光是心意還不夠，時下年輕人送禮更講求與眾不同，除了外觀吸睛搶分，多元素混搭更能創造驚喜，也不怕踩雷送錯禮。瞄準這股時下送禮潮流，不敗健康系年節禮盒也大玩「新意」，混搭出「禮盒新食尚」，堅果專家「萬歲牌」把人氣零嘴堅果融合時尚甜品可可與經典零食米果，一次享受多層次口感的味蕾饗宴，同時搭配聯名咖啡，還有超卡哇依的米奇鐵罐禮盒，讓年節送禮送出新高度，品味、質感與新意一步到位，送禮，也能是很「潮」的事！
生活中心/綜合報導
2022-01-12 16:00:00
香氣十足又唰嘴的堅果，大人小孩都難擋！堅果的多種營養素，最適合愛美養生又怕負擔的現代人。現在，堅果領導品牌「萬歲牌」從多變的口感、清新與童趣兼具的外包裝、到時尚咖啡飲品的搭配，一次帶來視覺與味覺饗宴再進化，而且價格親民易入手，十足最「大心」的禮盒！
可可的絲滑細柔口感與苦中帶甜的雋永滋味，一直是人氣歷久不衰的主要原因，深受年輕人歡迎。萬歲牌今年年節禮盒一次上架6大強品，其中，「淳巧可可堅果禮盒」將絲滑柔細的可可融入堅果之中，優質可可包裹爽脆杏仁、榛果，甜中帶著微苦，讓齒頰散發堅果香氣。而「花綻綜合堅果禮盒」和「盈春綜合堅果禮盒」主打融合健康食材的杏仁穀米可可巧酥，大人小朋友都能吃到堅果穀物的營養，在口中迸出多層次的滋味，是意想不到的絕妙搭配。
堅果配什麼飲品最搭？堅果專家也貼心替送禮人想到了。萬歲牌與「璞珞珈琲」品牌聯名，推出「醇萃咖啡堅果禮盒」，多樣堅果配上100％阿拉比卡研磨的花香甜橘濾掛式咖啡，柑橘香中飄散淡雅花香與琥珀紅糖融合的細膩甜韻，享受純粹堅果香氣的同時，嘴裡還有微苦、酸甘交融的花果咖啡香氣圍繞，意想不到的絕妙完美組合，獻給懂品味、講究生活的人。
除了講究營養與口感，包裝造型吸睛絕不失分，萬歲牌與迪士尼米奇合作，推出「米奇系列日式堅果綜合罐」，經典米奇圖案的質感鐵罐，裡頭有小包裝堅果搭配米果，適合親友共享，米奇鐵罐還能留作存錢筒，實用與搶眼造型大小朋友通吃，米奇控一定要收藏！ 「每日堅果禮盒」也特別採用清新好young的外包設計及小包裝，一次就能吃到6種堅果、種子與果乾，適合喜歡享受美味，又想兼顧健康的人，隨時來一包，天天維持健康活力與亮采好氣色！
還在煩惱年節伴手禮怎麼挑？經典不敗的健康零嘴萬歲牌堅果精選6大禮盒，迸出新火花，把最原始純粹的堅果結合時下最受歡迎的搭配，引領潮流玩出新食尚，讓送禮人不再為了送什麼絞盡腦汁，收禮人每吃一口都是無限驚喜。無論送禮給誰通通能找到最恰到好處的靈感，保證收禮人在年節禮盒爭霸戰中，面子、裡子都顧到，為新的一年搶得先機！