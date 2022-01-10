青光眼、白內障、黃斑部病變，防３大眼疾，醫：40歲起務必定期檢查。

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３大眼疾有哪些風險因素？會得到不只一個嗎？
簡單了解青光眼、白內障、黃斑部病變是什麼樣的問題，曾柏宸醫師表示，可將眼睛視為一台相機，青光眼主要為視神經病變、萎縮，如相機傳送至電腦的傳輸線出現問題，影響無法正常傳送至腦部。白內障則主要為水晶體混濁，如相機鏡頭出現雜質。黃斑部病變則為視網膜中央出現病變，有如相機底片感光出現問題一般。
三種眼疾有著共同的致病風險，如老化、高度近視、家族史、糖尿病等慢性病。高度近視只要超過500度即符合，風險約比一般人高出7~8倍。而家族史則不只需留意父母及兄弟姊妹，也包括爺爺奶奶。至於糖尿病則會影響全身器官，也包括整組眼部健康。
除了共同風險，三大眼疾也存在著各別風險。青光眼的風險也包括了長期使用類固醇藥物，或是因外傷、長期虹彩炎等眼疾所致，而血液循環不佳也可能影響視神經，像是長期有姿勢性低血壓者也需留意。而白內障主要則與強光、紫外線等光線傷害有關，包括3C產品的藍光，其威力不強但可視為慢性傷害，同樣的，外傷及長期使用類固醇藥物也是其中風險。至於黃斑部病變，主要則與抽菸、三高、糖尿病等慢性病有關。三種眼疾雖然一般而言不會演變成另外兩者，但可能因存在著共同風險，進而不只有一種眼疾，例如老化、高度近視，可想像一台相機放久了、用久了，整組都會逐漸老舊、壞損。
３大眼疾有哪些症狀？哪一種會有失明的風險？
曾柏宸醫師指出，雖然都是眼部疾病，但青光眼、白內障、黃斑部病變的進程和症狀也會有所不同，一樣的是，三者若嚴重、到了末期都有可能致盲。
青光眼除了急性青光眼，一般進展較慢，通常以年計算，及早發現並治療，可維持視力，怕的是太晚發現。症狀隨種類有所不同，主要為周邊視野逐漸受損，其他當眼壓過高時會頭痛、頭暈、噁心、想吐等，不過大多初期症狀不明顯，發現時已中晚期時，常在檢查其他眼部問題時發現，因此又被稱為視力的隱形殺手。
白內障的進展也較為緩慢，一般因老化而起的也是以年計算，不過若是外傷、類固醇藥物、糖尿病等，可能進展較快，往往半年就會發現視力受損。症狀無痛、無痠澀，主要影響視力，如模糊、眩光、顏色對比變差、夜間視力不佳、眩光、畏光等。
黃斑部病變的進程就有別於上述兩者，是惡化最快的眼疾，一旦產生視力就會變差，約到0.3左右，若未妥善治療約一至兩年的時間很快就會到法定失明的程度。症狀上與青光眼相反，視力受損會從中間開始，包括出現暗影、黑點、變形、扭曲等，但旁邊看得到，可透過「阿姆斯格勒方格表」檢視，準確度相當高。
青光眼、白內障、黃斑部病變，醫教６觀念防３大眼疾！
曾柏宸醫師表示，青光眼、白內障、黃斑部病變雖然都可能致盲，但及早發現、立即控制，可避免失明危機。因此提醒民眾40歲以上務必定期檢查，不論是視力檢查或健康檢查，尤其3C產品盛行，高度近視人口比例又高，台灣約有20%~30%有高度近視問題，即便不用手機，大多數工作也仰賴電腦，一用也是一整天的時間。確診糖尿病應立即檢查眼部，其相當容易引起眼部病變，且被診斷出糖尿病，通常代表血糖已升高了好一陣子，眼部健康可能已經受到一段時間影響。
日常保養，可以適度作個按摩，有助於促進眼部周邊血液循環、放鬆周邊肌肉，對眼部保養有益，但提醒不可直接按壓眼球，可能會傷害到眼睛，如視網膜破洞等，建議按摩周邊眼眶即可，正如中醫按摩眼部穴位也是按壓周圍。
最後也提醒，許多民眾常會至藥妝行購買眼藥水使用，若僅是眼睛乾澀、疲勞點藥水一般無礙，但若是視野變差、畏光等特殊情況，就有可能是眼部疾病的問題，點眼藥水沒用，反而可能因此延誤就醫，且有些消炎藥含有類固醇長期使用可能造成青光眼、白內障。提醒民眾，眼部若出現任何異常，還是應保持盡早就醫檢查的習慣為佳。
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