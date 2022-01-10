女移工遭性侵痛批難以原諒 加害司機被判3年4月徒刑
《四方報》報導，一名台南的蘇姓司機專門開車載送外籍移工，他於2019年涉嫌於旅館性侵一名女移工，致使女移工心生陰影、時常做惡夢，法院一審判蘇男強制性交罪3年4月徒刑，蘇男不服提出上訴，高等法院台南分院審理後維持一審原判決。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-10 19:06:38
根據判決，2019年10月15日晚間，被告蘇男謊稱有業務要商談，約受害女移工外出，兩人於16日凌晨在速食店碰面聊天，接著蘇男又以公司安排的休息處不乾淨、路況不熟悉等理由，表示要另尋地點休息，勸說女移工跟他一起到汽車旅館休息，女移工也不疑有他的答應下來。
兩人到旅館後，約定在床上各躺一邊休息，沒想到蘇男趁女移工休息時不備之際，突然翻身壓在她身上欲施以侵犯，嚇得女移工不斷閃躲、直呼「不要」，明顯對蘇男舉動感到噁心抗拒，更表示自己是同性傾向試圖阻止蘇男，但蘇男不管不顧，仍繼續強吻他，更強脫女移工褲子並以手指伸入女方下體施以侵犯。蘇男接著脫下褲子準備性侵女移工，女移工表示自己有女朋友，並強調已經跟女朋友傳訊說明自己「尚未回家、走不了」，蘇男聽到後擔心事跡敗露才終於罷休。
事發後，女移工心生陰影，不僅時常做惡夢，也不太敢和朋友外出，她痛批蘇男有家室還做出如此舉動，就算蘇男案發後傳訊道歉、盼得到改過機會，女移工也表示無法原諒，拒絕再與之聯繫。全案一審上訴後，法院以強制性交罪判蘇男3年4月徒刑；蘇男不服上訴，經台南高分院審理後，依強制性交罪維持一審原判。