台南景點｜尋找陳嘉玲！　跟著俗女養成記去旅行，走闖拍攝場景發掘台南新風貌

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探索遊逛陳嘉玲她家
近來台南掀起一股影視拍攝場景風潮，從過去的《花甲男孩轉大人》到近期《斯卡羅》場景以及《俗女養成記》都在台南取景拍攝，尤其是剛剛播映完畢的《俗女養成記2》全劇場景貫穿台南各區，也興起了一股「追俗女小旅行」的熱潮。
《俗女養成記2》重要拍攝場景陳嘉玲老家、新家，通通都是在後壁區拍攝。地點就在菁寮老街周邊的場景，也在劇組刻意保留以及地區發展規劃中保留下來，在地發展協會更將俗女場景結合菁寮老街周邊特色，組成了俗女導覽活動，只要事先預約，就會有「俗女姊姊」也就是在地導覽人員展開菁寮老街的探索。其中拍攝場景陳嘉玲老家「金德興藥舖」與生活的三合院都被規劃成俗女3號店，可在裡頭一一找到拍攝時大廳、廚房、餐廳等場景。老街外則有爺爺與好朋友常去聚會的冰店和興冰菓部，窄小的藍色小桌椅可是當年村落裡約會好處去。
走進仙氣飄飄場景中
《俗女養成記2》裡，陳嘉玲、表姐育萱、媽媽秀琴三人被感情生活所傷，療傷小旅行的劇情，劇組把拍攝地點拉到了「174翼騎士驛站」以及「仙湖農場」裡。174翼騎士驛站在寬廣的山林間架起12公尺長的天空步道，可以俯瞰東山地區綠意山巒風景。仙湖農場傳承百年製作龍眼乾造寮文化近來備受矚目，而最上端無邊際泳池，是三人被送「迷魂布朗尼」之後，一起快樂泡水享用的地方，擁有270度的絕佳風景還能喝到來自台南東山的咖啡香，甚至還能在山林小木屋住上一晚感受漫天星星的驚喜感。
拜訪海岸與濕地的黃金夕陽
造訪《俗女養成記2》裡三人療癒旅行的拍攝景點再繼續，當失落的三人漫遊在一片紅樹林裡乘船遊河，以及在海邊遇到衝浪外國男生與浪漫夕陽的地點，就在「雙春濱海遊憩區」，位在北門有著紅樹林觀察區豐沛生態，網羅台灣珍貴的4種原生紅樹林：海茄苳、水筆仔、欖李、紅海欖等特色濕地風貌，更設有南北兩條木棧道能走入防風林與紅樹林之間，細細觀察到招潮蟹、彈塗魚與水鳥的蹤影。更迷人的是日落時分漫步到海岸沙灘旁，廣大遼闊的平面海岸能看見即將落下的夕陽火紅照應海灘，在沙灘上漫遊或者奔跑遊走，晃著盪鞦韆悠悠哉哉的時光最愜意。
園區內也設有星空露營區，一座座可愛小白帳篷沿著河道架設，每帳都設有可以自動打開的天窗設計與室內衛浴，天氣好的夜晚就可以直接在帳篷內看見滿天星空。
在純白水光之間與藝術相遇
場景拉回台南市區內，同樣也有許多特色地點不斷出現在劇中，當陳嘉玲失魂落魄遊走在城市間穿梭，走過一道道白色斑駁的牆壁與白欄杆前，拍攝地點就是在台南新興的河樂廣場。這座免費的親水區域前身是運河盲段，過去是住商混合的熱鬧商城「台南中國城」區域，沒落18年後進行都市再造，台南市府邀來荷蘭籍團隊MVRDV首席建築師Winy Maas設計，他們保留下老牆構的斑駁與不規則，刷上白色與打開下層區域試著還原水道風光意象，2020年3月以河樂廣場重新亮相，走在十字白柱與台南特有的藍天相稱，或躲在地下水岸邊沉思休息，都是台南人最喜歡的好處去。
另一處也是在市區的重要場景，是嘉玲爸爸與學妹相遇學舞、媽媽秀琴頂著颱風雨發現心碎的地方，這重要的場景是「台江文化中心」，開幕於2019年，台江文化中心是結合演藝廳、社區大學教室、圖書館的多功能場域。左右兩棟建築藉由不規則的建築設計象徵著安南區水域河流的意向，光影透過結構式樑柱映照而下，真有種漫遊藝術美感裡的愉快感受。
市區的探索場景還沒結束，劇組在台南市府專業團隊建議之下所挑選出的場景，融合過往舊台南風情與時尚新台南地點，讓整部劇的氣氛更多元。
藝術與美感的台南最熱門打卡點
當陳嘉玲帶著表姐的小孩前往簡報、以及跟著弟弟陳嘉明巧遇爸爸與學妹約會的電梯、及咖啡館場景，通通都是在「台南美術館二館」。這座堪稱全台最熱門的美術館自2019年開幕後人氣就始終在台南首位。由普立茲克獎得主的日本建築團隊坂茂建築設計事務所和台灣建築師石昭永共同打造。設計初期坂茂大師走訪台南各處，把台南炎熱氣候常態考慮進去，在大廳就能看見的至高天花板使用了9萬多塊幾何形狀的玻璃隔窗，用多角度解構了陽光照射的炎熱問題，更把台南代表的花卉鳳凰木轉化成五角形的意向形塑遮蔭屋頂，室內展間更模仿台南巷弄蜿蜒尋幽的特性，做成了彎彎曲曲的樣子，留白牆面與不同時光灑落下的光影模樣都不同，室內也有了調節溫度的自然功能，讓人漫遊裡頭也能很舒心遊走。而咖啡館I’M COFFEE則是嘉玲、嘉明喝著咖啡看見爸爸與學妹約會的地點，能在半開放的空間裡愜意享受咖啡時光。
新舊融合的城市風景
英文導遊陳嘉玲成為台南城市導遊後，帶著一組又一組遊客穿梭在孔廟、古蹟等地點，藉由劇組的視角也讓城市的新舊風貌不斷出現。當中最亮眼的
是一處高空中有著鳥居的景點，就是台南的時尚舊百貨—林百貨。1932年開幕的林百貨，是全台第二間、台南第一間百貨公司，當時不但是台南最高的
建築，更是台灣唯一設有神社、電梯的百貨公司。2014年修舊再造後以文創百貨姿態重新開幕。能讓遊客踏入那段舊時光，舊玻璃櫃、軟地板、戰爭彈
痕、屋頂的鳥居都成了取景角落。遊客最愛搭著仿造舊模樣的流籠（電梯）而上，可以遊逛六層樓間挖掘深具台南深厚文化背景的好創意時尚單品商品。頂樓神社儘管已經毀壞，但留下的單橫梁鳥居仍被完整保留下，讓人可以透過舊建築遙想當年繁景。
景點資訊
後壁菁寮老街
地址：台南市後壁區菁寮里229號
電話：0979-169-012
FB：後壁俗女村
時間：俗女1號店（義昌碾米廠）週一至日09:0017:00、俗女2號店（沐爾）見成傢俱內週一至日上午09:00-17:00、俗女3號店（金德興後院小嘉玲的家）週四至一10:00-17:00、俗女4號店（斑花農田）見成傢俱內週六日11:00-17:00、俗女5號店（古夜天工坊）見成傢俱內週六日上午10:00-17:00
174翼騎士驛站
地址：台南市東山區南勢里南勢庄42-1號
電話：06-686-3350
時間：10:00-19:30
FB：174翼騎士驛站- 私人招待所
仙湖農場
地址：台南市東山區南勢里大洋6-6號
電話：06-686-3635
時間：09:00-21:00
網址：www.senwho.com
雙春濱海遊憩區
地址：台南市北門區雙春村35-5號
電話：06-786-5355
時間：09:00-18:00
門票：150元
網址：swcoast-nsa.travel/zh-tw/attraction/details/94
河樂廣場
地址：台南市中西區中正路343-20號
台江文化中心
地址：台南市安南區安吉路一段205、207號
電話：06-255-8135
網址：tkcc.tnc.gov.tw
時間：09:00-17:00（每週一、二休館）
消費：圖書館免費，其他展演依照館方公佈為準
台南美術館二館
地址：台南市中西區忠義路二段 1 號
電話：06-221-8881
網址：www.tnam.museum
時間：10:00-18:00（週一休）200元
林百貨
地址：台南市中西區忠義路二段63號
時間：11:00-21:00
這篇文章 台南景點｜尋找陳嘉玲！ 跟著俗女養成記去旅行，走闖拍攝場景發掘台南新風貌 最早出現於 行遍天下旅遊網