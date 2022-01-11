【試駕】由奢入儉難? 那是你還沒開過後驅的Porsche Taycan!

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隨後在原廠規劃下也在麗寶賽道體驗過Turbo與Turbo S的猛爆性能與俐落身手，也試駕過4S在日常生活上的表現，只能說這輛電動車能文能武的性格誰來開都極易上手，唯一缺點就是起跳價近500萬台幣讓它始終被定位在有錢人的玩具。
不過這情況在只提供後驅單一馬達的RWD車型推出後有了改變，以低於奢侈稅的369萬售價開出感覺擁有Porsche電動車不再那麼遙不可及，不過少了一組馬達是否會減損大家對跑車的期待? 更小的電池模組是否會影響日常生活的便利性，這些疑問在這次試駕過後有了更清楚的答案。
這次試駕的Taycan在車尾沒有一堆複雜文字，有的只是品牌名字與簡單的車型名稱，除此之外造型幾乎與4S並無二致，不過這台選了冰莓粉車色的試駕車有把輪圈升級為20吋Turbo Aero款式，輪圈中心徽飾蓋也選了彩色圖樣，使其看起來並沒有入門車的想像空間，但代價是近22萬元的選配價格才能擁有更具個人特色的外觀條件。
車艙部分16.8吋的曲面駕駛儀表與10.9吋的PCM中央觸控螢幕及空調觸控面板仍是RWD車型的標準配備，電動車最重視的科技感部分大致上都保留著，其餘你所看到的跑車計時套件、電動座椅、抬頭顯示器、座椅通風/加熱，甚至與車身配色相近的暗莓紫等配件都是用口袋深度所堆疊出來的，這部試駕車從外觀到內裝零零總總選了150多萬元的選用配備，加上原本369萬的車價已經破500萬門檻，這個價錢已經可以往更高階的4S車型看去，不過還是一樣會陷入4S入門車型需要選配的問題，選來選去又是超過600萬的價格，如此循環想必是每個準備入手Porsche的買家在挑車時會遇到的天人交戰時刻。
如果入門的RWD車型動力夠用電池續航力也符合日常需求，那500萬的車價又何妨! 後驅版Taycan搭載的是與4S車型相同尺寸的永磁同步馬達，出力可達408匹馬力及35公斤米的扭力峰值，雖然不比雙馬達配置的車型來的具衝勁，但破400匹的馬力輸出對多數駕駛來說也夠嗆了，雖說刺激腎上腺素的程度有差，即便如此RWD車型仍具備電動車瞬間加速的強勁力道，對比之下4S以上的車型開起來需要更高的專注力來掌控油門反應，後驅版本反而更貼近油車的駕馭體感，並不會讓你時時處在神經緊繃狀態。
底盤反應部分由於電池模組裝配於車底板讓Taycan同樣保有跑車般的低重心感，即便是入門車型仍保有4D底盤控制系統與PASM主動懸吊調整系統，有了這兩項配備加持讓車重破2噸的Taycan開起來依舊相當易於掌控，甚至在山路上選擇SPORT模式刻意地拉高車速測試這部近5米大車在過彎時的反應，即便彎中會有些許推頭現象，但出彎後踩下油門隨即接上的力道回饋讓整個過彎流程不會虎頭蛇尾，底盤的動態反應也相當靈活，駕駛不僅可輕易掌控車輛動態，甚至大膽點給多些油門車子仍會處在相當穩定的狀態下前進，只能說無論是什麼等級的Porsche都能帶給你滿意的駕馭體驗。
試駕一整天幾乎都是用SPORT的駕馭模式開下來到還車前電量還剩55%，根據儀表的行駛里程推算依此方式駕車其電量約能使用350公里，若是用正常的駕駛方式400公里以上絕對沒問題，這是在使用標配單層電池的條件下所顯示的數據，若是選配Performance Battery Plus 雙層電池其續航里程還能拉高至近500公里的行駛里程，即便是標配狀態也已能符合多數人對電動車的期待。
而且買Taycan的好處是它的800V快充帶來更快的充電效率，依當天還車時54%充到80%也才花了10多分鐘，要再繼續充到飽因其保護機制會主動降速，不過測試下來也才花不到半個小時便將電池充飽，對於想環島的車主而言設置全島的8座快充站足以解決里程焦慮問題，若考慮在家中裝設充電器的買家其標準的11kW充電器也能在9小時內將電補滿，即便旅行地點沒有800V快充，其J1772規格的AC充電口也能在多數公共充電站補電，且現在購買Taycan還能享有前兩年的免費快充服務，369萬的售價能買到Porsche Logo還有一堆先進科技加持的純電跑車，難怪RWD車型一推出迅速成為Taycan車系中最多人的選擇。
| Porsche Taycan 規格表
| 長寬高(mm)
| 4,963/1,966/1,395
| 軸距(mm)
| 2,900
| 車重(kg)
| 2,050
| 動力型式
| 後電動馬達
| 最大馬力(hp)
| 408
| 最大扭力(kgm)
| 35
| 電池容量
| 79.5kWh
| 前懸吊
| 雙Ａ臂
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸(標配)
| 前225/55R19、後275/45R19
| 0-100km/h(秒)
| 5.4
| 極速(km/h)
| 230
| 售價(萬元)
| 369