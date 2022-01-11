陳美鳳捐60萬「助植物人17年」 豪撒6位數大紅包
陳美鳳2021年大豐收，拍了民視八點檔《黃金歲月》、主持《美鳳有約》，還有代言廣告以及公益行程，她透露最開心就是上一次的二手義賣的商品，在大家的分享之下創下60萬的金額，打破以往的紀錄，她說全台灣很多公益單位都需要幫助，像幼齡孩童、為台灣打拚一輩子的中老齡植物人，希望大家可以有餘力幫助需要的人，讓溫暖傳遞到每一個角落。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-11 11:00:31｜2022-01-11 11:01:06
昨（10日）陳美鳳為創世基金會拍攝「守護植物人的家」公益廣告，創世基金會也為了感謝陳美鳳每一年的支持，特別送上感謝狀以及「愛心集」，為陳美鳳記錄這些年為創世基金會做的每一件善事，讓陳美鳳直呼「太感動了」，拿到這一本冊子讓她不斷起雞皮疙瘩，好多美好的回憶都湧現。
創世基金會公關暨社資部吳昭芬主任表示，陳美鳳從民國94年就跟他們結緣，齊心號召民眾幫助植物人，她感動的說陳美鳳不只是人美心善，號召民眾做愛心以外，也吸引很多企業也加入行列，像這一次陳美鳳代言的醫美，也投入善款及物資，讓院方相當感動。
一襲亮白色褲裝登場的陳美鳳表示，很榮幸擔任今年度的愛心大使，在迎接農曆新年前可以號召民眾做愛心相當值得，也很謝謝創世基金會，讓她有機會能夠帶團隊一起投入做公益。被問到今年農曆新年怎麼過，她說每年的行程都排滿滿，一定是家人跟朋友聚會，被問到紅包會發出去多少，她說一定是超過6位數字，小小心意但大大的祝福。