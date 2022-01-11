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夢幻企業五大特質一次看！與員工共享獲利居冠

▲104玩數據公布企業經理人和HR對夢幻企業的五大特質，66.2%經理人推崇「願與員工共享獲利」居冠。（示意圖／取自 pixabay ）
▲104玩數據公布企業經理人和HR對夢幻企業的五大特質，66.2%經理人推崇「願與員工共享獲利」居冠。（示意圖／取自 pixabay ）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-11 11:08:05

想趁著轉職潮換工作，怎麼挑公司？104玩數據公布企業經理人和HR對夢幻企業的五大特質，66.2%經理人推崇「願與員工共享獲利」居冠，若依年紀，40歲以下的經理人最在乎「能生活與工作平衡」，40歲以上青睞「願與員工共享獲利」，呈現世代差異。另外，從夢幻企業以及離職徵兆可看出，影響上班族動與不動的關鍵仍在於薪資。

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長榮海運日前傳出40個月年終，科技大廠上銀、聯發科以及公股銀行等企業陸續有感調薪，讓眾多網友稱羨，轉職該選擇薪資福利，還是擁有更多學習成長機會？，人力銀行問卷調查609名企業經理人、及1,066名企業人資，找出夢幻企業的五大特質、及離職五大徵兆。

▲104玩數據公布企業經理人和HR對夢幻企業的五大特質。（圖／業者提供）
▲104玩數據公布企業經理人和HR對夢幻企業的五大特質。（圖／業者提供）
數據顯示，夢幻企業五大特質，66.2%受訪者最青睞「願和員工共享獲利」居冠，排行第二名為「生活與工作平衡」（60.6%）、第三名為「公司開放、充分授權」（51.9%）。依年齡呈現世代差異，40歲以下經理人最在乎「生活與工作平衡」，40歲以上為「願和員工共享獲利」，青壯年經理人看中工作之外的生活品質，中高齡經理人經濟壓力較大、更在乎薪資。

探究各產業經理人和HR對企業夢幻特質的差異，11個產業中，9個產業的受訪者最在乎「願和員工共享獲利」，其中，以流通零售業72.5%比例最高，疫情宅經濟爆發，經理人和HR看到企業獲利增加更期盼共享獲利獲得更好的薪酬。金融業、半導體業、生技醫療業因產業薪資福利已位於前段班，更在乎「生活與工作平衡」。

數據調查，52%的企業人資觀察，「覺得薪水比別人低，被虧待」最讓上班族想逃離原工作，排行第二名為「一想到主管就滿肚子火」（31%），排行第三為「每天都不想踏進辦公室」（29.5%）。各年齡層中，排序第二出現變動，30歲以下青壯年「覺得工作無聊、沒挑戰」想離職，41歲以上中高齡「一想到主管就滿肚子火」離職，青壯年較在乎工作是否有趣有挑戰，中高齡重視職場人際相處，尤其是與主管的互動。
 

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