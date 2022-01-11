吳姍儒婚前收死亡威脅！陌生男揚言「要殺了妳」

綜藝大哥吳宗憲的長女吳姍儒（Sandy），29日即將步上紅毯，和設計師男友結婚，今（11）日卻驚傳她在臉書上收到一名男子的死亡威脅，留言「「我要殺了妳！」、「欠錢不還」等字句，經紀公司為安全考量，低調報警處理，警方已逮捕嫌犯，對方竟聲稱是Sandy的舊識，但經紀人駁斥她完全不認識嫌犯，婚禮也會照常舉行。





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▲吳姍儒日期將第一份喜帖送給爸爸。（圖／吳姍儒IG）

據《鏡周刊》報導，該男子被警方逮捕後竟供稱，是在國外寄宿家庭認識吳珊儒，兩人相識成為朋友，還曾有曖昧，但她返台當藝人成名後，卻不理會自己傳訊，所以才會失控留言恐嚇，警方對此說法採取保留態度，全案已函送地檢署偵辦中。





吳姍儒經紀人則全面否認嫌犯說法，指Sandy完全不認識該男子，出國讀書也從未待過住宿家庭，針對不實指控和人身攻擊，將會保留證據交給警方，保護藝人名譽及人身安全，月底婚禮照常舉行，請大家不用擔心。Sandy日前也在IG貼出舉辦告別單身派對的美照，和伴娘魏如昀等人開心慶祝，不受死亡威脅困擾。





▲吳姍儒日前和好友魏如昀等人舉辦告別單身派對，氣氛相當歡樂。（圖／翻攝吳姍儒IG）

據悉，吳姍儒畢業於美國華盛頓州立大學綜合藝術系，高中是住在學校宿舍，曾經遇過怪咖室友欺負她，後來換室友後才沒事。大學期間因媽媽張葳葳罹癌，她休學過一段時間，返台照料媽媽，趕在2年半內完成學業，並未待過住宿家庭。而憲哥非常疼愛女兒，當初小女兒到紐約讀書，公寓一個月房租要台幣18萬元，他也豪氣砸大手筆資助，並未讓女兒住過寄宿家庭。



