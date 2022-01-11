COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

疫下仍成長！王品年營收達171.5億元、年增12%

▲王品集團累計2021全年自結營收為171.5億元，較去年同期成長12.76%。（圖／業者提供）
▲王品集團累計2021全年自結營收為171.5億元，較去年同期成長12.76%。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-11 11:45:04

王品集團公布12月自結營收，兩岸合併營收雙升為18.4億元，月增19.02%、年增20.4%。台灣事業群營收12.6億元，月增18.16%、年增27.61%。大陸事業群營收5.8億元，月增20.92%、年增7.29%。累計2021全年自結營收為171.5億元，較去年同期成長12.76%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王品表示，在聖誕、跨年聚餐檔期帶動下，王品台灣事業群12月營收突破10億元，有5家門店創千萬業績。主打和牛火鍋吃到飽的「和牛涮」，台中文心崇德店與高雄博愛店兩店站穩腳步，獲得消費者喜愛；「青花驕」台北中山北、「夏慕尼」台北中山北穩定發揮；新創燒肉吃到飽品牌「肉次方」台北西門店則是首度進榜。觀察榜單能發現，疫情平穩期間，聚餐型的火鍋與吃到飽是消費者的用餐首選，王品集團表示，全體同仁將持續遵循「安心專案」、落實防疫規定，提供消費者最安心的用餐環境。

而王品集團12月有兩家新品牌開始試營運，和牛麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，主打單人千元內就能無限享用6種美澳和牛、頂級海鮮、哈根達斯等16款冰淇淋，試營運期間天天爆滿，消費者反應佳。王品集團首家「純外帶」品牌「來滋烤鴨」，主打單人就能輕鬆暢享五星飯店級烤鴨，創下試營運單周賣千隻烤鴨的紀錄。1月即將迎來「最長春節假期」，王品集團抓緊時間加速展店，預計於農曆年前開出4家新店，包含「享鴨」將於台北市東門開出台北第2家門店，「品田牧場」將進駐CITYLINK松山壹號店。

除了持續強化餐廳內用市場，王品集團也積極布局冷凍食品市場，第三年販售的冷凍年菜組在自有通路已全數完售。王品集團透過旗下子公司「萬鮮」研發冷凍、常溫食品，進軍零售、量販、電商通路，在疫情期間「宅商機」助攻下，鍋底、丸餃、生鮮食品等商品銷售成績亮眼，帶動全年業績突破億元，較去年翻倍成長，已穩定發展出集團第二條成長曲線。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀