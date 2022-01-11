特企／舒潔攜手小熊維尼賣萌　虎年新春限定必收清單

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每次推出新包裝總會引領話題與搶購熱潮的舒潔，農曆春節前推出的虎年新春限定款，一上市即引發網友熱搜追蹤，紛紛詢問「哪裡買得到」！還有粉絲打趣說，「包裝美加上吉祥話超有梗，產品用完之後，外袋應該捨不得丟吧」！舒潔新春限定款巧妙以諧音將五款虎年吉祥話融入包裝，包括「花開虎貴」、「臥虎藏熊」、「如虎添翼」、「虎虎生風」及「虎氣啦！」，每一款吉祥話都有「富貴」與「福氣」諧音，包裝上除了有跳跳虎和小熊維尼賣萌之外，也結合金元寶、炮竹、紅包、牡丹花等傳統年節喜慶元素，讓人迫不及待想帶回家增添家中年味！
舒潔「新春開運虎氣啦」系列包括衛生紙及盒裝面紙，1月起已全面於全聯、家樂福、大潤發、寶雅、康是美、屈臣氏、MOMO、PChome等各大賣場與網路平台上架販售。消費者購買舒潔「新春開運虎氣啦」盒裝面紙，可一次完整蒐集「花開虎貴」、「臥虎藏熊」、「如虎添翼」三款不同設計；抽取衛生紙則有「花開虎貴」、「虎虎生風」及「虎氣啦！」三款主題設計，分別於個人用品店、全國量販超市及全聯獨家販售。
慶祝新裝上市，即日起至2月11日止，凡消費者至舒潔FB官方帳號留言分享創意虎年吉祥話，就有機會抽中只送不賣的「新春開運虎氣啦」大禮盒及迪士尼虎年精裝版紅包袋。(內含舒潔虎年全系列商品)。各大實體賣場及電商通路即日起亦將陸續推出「買一送一」、「換購價」等促銷方案，喜愛跳跳虎及小熊維尼的粉絲或希望增添過年氛圍的民眾，可把握機會在年前速囤一波。