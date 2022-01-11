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特企／舒潔攜手小熊維尼賣萌　虎年新春限定必收清單

▲舒潔虎年新春限定包裝聯手迪士尼跳跳虎、小熊維尼賣萌拜年。（圖／品牌提供）
▲舒潔虎年新春限定包裝聯手迪士尼跳跳虎、小熊維尼賣萌拜年。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-01-11 12:04:43

農曆春節到，民眾受疫情影響雖然無法出國度假，但花點巧思妝點家中年節氛圍的儀式感必不可少！且年節期間家中洋溢節慶氛圍也能招來一整年好彩頭！

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家用紙品龍頭舒潔近日推出新春期間限定、迪士尼聯名款「新春開運虎氣啦」主題包裝，深受大人小孩喜愛的跳跳虎及好朋友小熊維尼，攜手躍上舒潔棉柔舒適抽取衛生紙及盒裝面紙包裝，色彩鮮豔、充滿年味的設計蘊含虎年吉祥寓意，再搭配創意十足的虎年吉祥話，節慶感瞬間爆棚，隨意放置家中任一角落都能一秒增加年節氛圍！想要虎(福)氣一整年，可得趕緊手刀將舒潔年節限定款納入新春開運必收清單！

每次推出新包裝總會引領話題與搶購熱潮的舒潔，農曆春節前推出的虎年新春限定款，一上市即引發網友熱搜追蹤，紛紛詢問「哪裡買得到」！還有粉絲打趣說，「包裝美加上吉祥話超有梗，產品用完之後，外袋應該捨不得丟吧」！舒潔新春限定款巧妙以諧音將五款虎年吉祥話融入包裝，包括「花開虎貴」、「臥虎藏熊」、「如虎添翼」、「虎虎生風」及「虎氣啦！」，每一款吉祥話都有「富貴」與「福氣」諧音，包裝上除了有跳跳虎和小熊維尼賣萌之外，也結合金元寶、炮竹、紅包、牡丹花等傳統年節喜慶元素，讓人迫不及待想帶回家增添家中年味！

舒潔「新春開運虎氣啦」系列包括衛生紙及盒裝面紙，1月起已全面於全聯、家樂福、大潤發、寶雅、康是美、屈臣氏、MOMO、PChome等各大賣場與網路平台上架販售。消費者購買舒潔「新春開運虎氣啦」盒裝面紙，可一次完整蒐集「花開虎貴」、「臥虎藏熊」、「如虎添翼」三款不同設計；抽取衛生紙則有「花開虎貴」、「虎虎生風」及「虎氣啦！」三款主題設計，分別於個人用品店、全國量販超市及全聯獨家販售。

慶祝新裝上市，即日起至2月11日止，凡消費者至舒潔FB官方帳號留言分享創意虎年吉祥話，就有機會抽中只送不賣的「新春開運虎氣啦」大禮盒及迪士尼虎年精裝版紅包袋。(內含舒潔虎年全系列商品)。各大實體賣場及電商通路即日起亦將陸續推出「買一送一」、「換購價」等促銷方案，喜愛跳跳虎及小熊維尼的粉絲或希望增添過年氛圍的民眾，可把握機會在年前速囤一波。

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