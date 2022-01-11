我是廣告 請繼續往下閱讀
據潘建志醫師表示，Omicron的R0值，國外學者推估達到10。附圖上的趨勢線，是以2次方的多項式計算得來，增加速度比諾富特的Alpha株快非常多，因此潘建志推估，Omicron的入侵可能刷新台灣單日最高確診紀錄。
實際確診數恐有落差 醫：PCR檢測量能影響不過，潘建志也提出，確診的實際數字可能有落差，這和PCR檢測的量能有關，「我先前曾以超額死亡（Excess Mortality），來推估台灣真實染疫數目，結論是比PCR確診數高約6倍。」他更指出，「台灣的確診數字，受限於PCR測試的廣度和量能，有很多感染者無症狀或未檢測而不為人知沒有被統計到。」然而，這是全世界普遍的現象，潘建志表示，有幾個國家，曾以血清抗體隨機抽查，來推估過去實際感染過的人數，結果比PCR確診數高3倍到10倍的都有，可惜台灣近半年沒做過類似研究。
潘建志也進一步分析造成實際確診數有落差的主要因素，官方的新冠確診數，以及確診後死亡數，可能只統計到一小部份的個案，因為有很多人感染病毒後，沒有就醫或無症狀，未接受PCR檢查沒有算入確診，這些人後來病重死亡，家屬不覺得和病毒有關，沒在死後加驗PCR。潘建志表示，這些人不會被算到新冠肺炎的官方死亡統計裏，因為新冠肺炎死亡，但卻沒被算在官方死亡數字中，可能因此漏掉了相當多的個案。
潘建志認為，這些被低估的新冠病毒確診率，可用血清學流行病學調查來補足。「我們用來確診的PCR是為了早期防堵病毒」，但PCR能測到的時間是感染5天之後到3個星期之間，過了三個星期就不容易測到了。利用持續時間比較長的抗體，比方血液中IgG檢測，可以抓到至少在一年之內有感染過新冠病毒的病人，用血清抗體的陽性率來推算真正的感染率，比PCR確診累計數更能準確反映病毒流行的情況。有不少國家做過類似研究，比方中國武漢後來做過抗體陽性率是4.43%，推算實際染疫數目比官方公告的確診數竟高了10倍。其它國家有的做到高3倍，高7倍的都有，PCR確診是絕對低估很多的。
Omicron起源自哪裡？最新研究提3種假說Omicron的傳播速度快，其病毒突變點高達32個，究竟造成Omicron變異株產生的真正原因出於何處？起初科學家認為是因非洲當地免疫低下（例如：HIV患者）的人口眾多，早成病毒在當中變異，並傳播開來，對此，潘建志提出，先從病毒學家研究Omicron變種的基因序列來看，發現Omicron的進化和Alpha、Beta、Gamma、Delta毫無關係，如圖2所示，潘建志表示，一年內從未檢測到中間型態的變種，進化過程完全空白，而且變異程度超大，為此病毒學家提出了三種假說：
一、病毒在化外之地的人群中傳播和進化。
二、多株變種在慢性感染的患者身體裏長期競爭進化，勝利的變種病毒傳染出來。
三、病毒先由人類傳染給中間宿主動物，在動物中傳播進化，再傳染回人類。
由於Omicron變種最早在南非被發現，非洲共有12億人口，新冠疫苗接種率低（<7%），pcr和基因測序比率很少，新變種不易發現（假說1）。而hiv愛滋病慢性感染盛行（>20%） ，導致很多人免疫缺陷（假說2），非洲又是野生動物王國（假說3），因此以上3種假說都有可能成立，各有學者支持。潘建志另外指出，有不少人相信Omicron的致病力較弱、大多是以輕症為主，但傳染力很強，有清除Delta的作用，反而對人類有益（目前証據不多）。
資料來源：《Science》 期刊、BillyPan 潘建志醫師
資料來源：健康醫療網 Omicron疫情爆炸攀升 醫：恐刷新台灣單日最高確診紀錄
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊