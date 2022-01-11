特企／YAMAHA神秘黑盒降臨！業界首創NFT邀請函
邁入嶄新的一年，Yamaha 即將帶來全新概念車款「EMF」–Electro Motive Fighter 未來戰鬥機。近日於台北信義香堤廣場及華山文創園區打造巨型神秘無機生命黑盒，象徵「EMF」電動雙輪即將帶來的震撼，邀請消費者在正式發表會前搶先體驗，感受與眾不同的騎乘想像！神秘黑盒特地內崁計時器，為最終上市時間1月19日進行倒數，邀請民眾與Yamaha一起解鎖未來。
Yamaha秉持「提供人們嶄新的感動與豐富的生活」的理念，突破一般新車發表方式，特地透過神秘無機生命黑盒，以顛覆性的感官活動，啟發消費者對於新車的想像與期待。參與民眾於活動網站填寫相關資料後，即可隨機獲得一張專屬DNA線上圖像，並完成指定任務後就能進入神秘黑盒，實際提前感受「EMF」所帶來的震撼。完成體驗後除了可以獲得「Yamaha無線充電板」一只，更有機會抽中業界首創的NFT（非同值化代幣）虛擬邀請函，獲得參與新車發表活動的難得機會！不同於過往人們習慣擁有實體商品，透過NFT技術，Yamaha賦予本次全新車款「EMF」全新的珍藏價值，亦是前所未見獨一無二！
Yamaha「EMF」神秘黑盒體驗活動，率先於1/9~1/13信義香堤大道展開，緊接著神秘黑盒將於1/14~1/16降臨「華山金八廣場」。無法到場參與體驗的消費者，也可於1/9~1/18期間，直接進入EMF活動網站(https://emfcampaign.com)，依指示步驟輸入特定資訊後，依活動規範下載個人專屬DNA圖片並留言分享在指定Facebook活動貼文，就有機會抽中NFT專屬邀請卡或Yamaha宇宙魔方藍牙手提音箱。邀請大家立即上網注入DNA，與Yamaha一起解鎖未來！