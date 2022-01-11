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根據台灣愛滋病學會及露德協會2021年的調查顯示，每四名HIV感染者中就有一人曾因感染身份而被拒診。長期協助HIV感染者的台灣紅絲帶基金會呂昌榮心理師表示，正因如此許多感染者在尋求非HIV治療的醫療資源時，都會感到相當程度的焦慮。呂昌榮分享，個案小誠（化名）在2019年確診感染HIV，某一次牙痛難耐，前往住家附近的牙醫診所求助，但每間診所都給他相同的回應「你的狀況需要到大型的醫院才能處理」，經歷幾番波折後依循愛滋民間組織的友善醫師名單，才順利獲得治療。 呂昌榮表示，期盼未來不需要特別蒐集友善醫療院所名單，每個醫療團隊都可以提供感染者友善醫療服務。
臺灣感染誌協會陳威圻秘書長表示，我和我的醫護人員活動能夠讓愛滋零歧視與去污名的健康照護服務經驗，被更多健康照護服務工作者了解，以降低面對HIV個案的焦慮感。同時也透過活動的推廣，讓HIV感染者及受愛滋病毒影響族群有機會能向這些長期提供服務的工作者們，致上最深的感謝。
表揚卓越健康照護者，並讓世界看見臺灣
協辦單位臺灣感染誌協會、財團法人台灣關愛基金會、台灣新滋識同盟與財團法人台灣紅絲帶基金會，期待邀請HIV感染者與受到愛滋病毒影響的族群踴躍提名，一起讓提供友善醫療服務的健康照護者，能有機會接受表揚。並將於臺灣舉辦愛滋零歧視與去污名健康照護工作坊，讓這些愛滋友善醫療經驗的故事能成為臺灣邁向愛滋零歧視與去污名健康照護的重要關鍵。
《我和我的健康照護者」活動各地區的優勝代表，將會受邀線上參與2022世界愛滋大會並於大會接受表揚，與來自世界各地的愛滋領域專家人士進行交流，讓世界看見臺灣邁向零歧視愛滋健康照護的努力。
相關活動介紹及報名方式請見「我和我的健康照護者」官方網站(https://hivstory.pse.is/mmhp)。
資料來源：健康醫療網 《我和我的健康照護者》活動起跑 快來提名HIV第一線照護者
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊