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臺灣已邁入高齡化社會，隨著年紀增長，心房顫動發生的比例預期將會攀升。根據統計，65歲以上族群的患病率為8至10%。心房顫動早期因為間歇性，時而發作、時而正常，因此即使到醫院接受例行12導程心電圖檢測仍有可能測不到，往往需長時間的連續心電圖監測，或植入心電圖紀錄器等才能確診。如此不論檢查成本、時間或技術複雜度均相當高，導致心房顫動的篩檢一直難以普及。
隨著穿戴裝置的蓬勃發展，目前市面上已有可偵測心律不整的攜帶裝置，如智慧手錶等，但仍需額外購買裝置進行量測。「愛心鏡Rhythm Cam」，可讓民眾居家自行檢測心律不整，及早發現及治療。新竹臺大分院心血管中心主任林廷澤醫師表示，其敏感性與特異性高達95%，因此民眾不需擔心手機檢測的準確度。
手指放鏡頭上 只要一分鐘完整分析心律
心房顫動已確定能增加中風、心臟衰竭和死亡等風險，若能提早發現即時使用藥物預防與治療，能夠下降64%中風、21%心臟衰竭和死亡的機率。然而心房顫動因為初期為陣發性，亦即間歇性發作，往往不易診斷，常因此延誤就醫而喪失治療的黃金時間。
因此目前國際專家們都建議自我篩檢，以利早期診斷與治療。然而傳統上心律不整需由心電圖測量與診斷，必須由醫師或技術人員執行，耗時又費力，無法有效進行大規模篩檢，雖然透過穿戴式裝置可快速且有效的篩檢出心房顫動，但各式各樣的裝置仍有其限制，例如智慧型穿戴裝置需額外購買，且常因外出或運動而不方便測量。愛心鏡Rhythm Cam直接利用手機上的鏡頭，結合特殊演算法，且操作簡單，只需要將手指頭按壓在手機鏡頭上，並等待一分鐘，就能完整分析結果，可達到與心電圖相當的篩檢和診斷的準確率。
除了老年人外，高血壓、長期高壓、睡眠障礙、飲酒、心臟疾病等也是心房顫動的潛在高風險族群。由於心房顫動為偶發，許多人並不知道自己罹患心房顫動。愛心鏡Rhythm Cam與雲端平台結合，目的是透過手機的普遍性，讓每個人都可以隨時且容易的量測心律，快速的檢視自己是否有心律不整。只要輸入真實的基本資料，雲端平台可視情況聯繫患者至臺大體系各分院，接受進一步的診斷與治療。
資料來源：健康醫療網 亞洲第一個！手機鏡頭+APP 1分鐘揪出「心律不整」
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