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新生兒加護病房黃元韻主任表示，A男嬰經X光檢查發現胃和小腸有雙層氣泡現象，進一步做上消化道攝影，證實在十二指腸第三區幾乎阻塞，因此接受緊急剖腹手術，術後診斷為「腸旋轉不良症」。
黃元韻主任補充，在胚胎發育期間，十二指腸需逆時鐘旋轉270度後定位，若腸道旋轉不完整，會造成Ladd束帶壓迫十二指腸，引起十二指腸阻塞。
合併小腸扭轉未及時發現 恐有致命疑慮
另一位B男嬰的腸旋轉不良症，更合併小腸扭轉，並已影響上腸繫膜動脈，如果再晚發現此症狀，是有致命的危險。小兒外科主任林雨利表示，手術最主要是將壓迫十二指腸的束帶鬆解，讓十二指腸暢通；而經手術將小腸復位，目前這兩位男嬰都已恢復腸道的正常。
先天性腸旋轉不良症 異常性吐奶為徵兆
黃元韻主任說明，新生兒先天性腸旋轉不良症，在母胎裡是不易診斷，即使出生後也很難立即發現，等到有某些異常情形才能做精確的診斷，其典型的症狀是異常性的吐奶，甚至吐出黃綠色的膽汁液體，而生理性脫水和體重減輕也是很重要的觀察點，這兩位男嬰三天內體重減輕約10％。
因此，如果寶寶出現上述異常症狀，應須儘快前往醫院就醫，以避免腸道壞死的嚴重後果。
資料來源：健康醫療網 嬰兒吐奶別輕忽！ 當心「先天性腸旋轉不良症」奪命
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