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基因突變是造成癌症的主因，而可以鎖定致癌驅動基因、精準控制的標靶藥物，可說是今日對抗肺癌的關鍵。張基晟說明，「非小細胞肺癌特別是肺腺癌，又可依據突變基因分為不同類別，如：EGFR、ALK、ROS1、BRAF、MET、KRAS、RET、NTRK、NRG1等，每種基因型對應的標靶藥物都不同，同時今日已有多元標靶藥物可使用，至少有6成的肺腺癌患者可找到適切的標靶藥物治療，患者不僅可以有效控制病程、延長存活期，更能避免生活品質受到劇烈衝擊。」
「次世代基因定序是掌握黃金治療期的關鍵。」張基晟直指，過去常使用單基因檢測方式，依照基因突變發生率依序檢測，但若患者屬於罕見肺癌，不僅需要反覆進行穿刺採取腫瘤組織，也因耗時，恐導致療程延後。而次世代基因定序，可依需求，一次性檢測數十個甚至數百個基因，幫助醫師快速確認突變基因，還可以提供大量基因資訊，幫助判別該使用何種標靶藥物與治療成效。除此之外，腫瘤檢體取得困難的患者，在醫師評估下可透過液體切片進行檢測，提供更多的檢測機會。
張基晟鼓勵，若經檢測屬於罕見肺癌也別擔心，今日有多元標靶藥物可使用，與傳統治療相比，副作用較小，患者有望兼顧預後與生活品質。舉例而言，今日在ALK型肺癌上，在第一線、第二線、第三線都有標靶藥物可用，意味著，患者在病程發生變化後，仍有機會使用下一線的標靶藥物，若治療期間的副作用難以忍受，還可更換藥物接續治療。除此之外，臨床上將會有越來越多新型標靶藥物可用，例如針對MET突變型肺癌的標靶藥物。
中山附醫以一站式治療 接軌國際提供最前線治療選擇
張基晟表示，中山醫學大學附設醫院團隊召集了胸腔腫瘤內科、胸腔外科、影像醫學科、病理科、個管師、心理師等，提供檢測、治療、與副作用管理、心理輔導等一站式服務。另外，研究中心也提供次世代基因檢測服務，持續引入最前線的標靶藥物，同時，尚有多種正在臨床試驗的標靶藥物，也可讓適合的病人得到不同治療的選擇機會。
想要降低肺癌死亡風險，定期進行低劑量電腦斷層檢查是關鍵，鼓勵有癌症家族史、吸菸習慣者、肺部疾病者、氡暴露及特定職業暴露（如石綿）的民眾，可經專業醫師評估適時檢查，張基晟說「確診肺癌時也別過於恐慌，今日有多元治療選擇，個人化療程也能兼顧預後與生活品質。」患者務必與醫療團隊齊心，一同實踐治療方案，擺脫肺癌陰霾。
資料來源：健康醫療網 肺癌穩居癌症致死之冠 5成患者確診時癌細胞已擴散
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