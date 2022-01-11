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目前三條傳播鏈 民眾需提高疫情警覺
陳時中表示，今日新增本土案例可大致分為機場群聚案、機場手推車工作人員相關傳播鏈，及台北某醫院院內確診個案。
（1） 機場群聚案新增2例，皆為確診者同住家人，匡列後確診。
▲圖片來源／指揮中心
（2） 機場手推車工作人員相關傳播鏈則新增7例：居服員（案17472）家人再添兩位確診；居服員乾妹妹（案17507）任職的電子工廠，目前累積5例確診，現已緊急停工並匡列職場相關接觸者共280名，於集中檢疫所等待檢驗中；另昨日確診之安親班孩童，其母也於今日確診。
▲圖片來源／指揮中心
▲圖片來源／指揮中心
（3） 台北某醫院院內確診個案，是為專責病房護理人員，1/7例行採檢陰性後於今日確診（案17570），CT值為13。現經匡列擴大採檢後累積採檢出2名職場接觸者，此傳播鏈至今共3名確診案例。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說明，案17570近期輪值大夜班，下班後直接回宿舍並未停留於他處，目前同病房單位的工作同仁及相關密切接觸者，已匡列隔離在院內空病房單位中。而同宿舍、同寢室工作人員採檢現狀皆為陰性，現也已全數匡列隔離。張上淳教授補充，案17570近日曾照顧的5位確診病人中，有3位經基因定序後確認為Omicron。
▲圖片來源／指揮中心
陳時中說，桃園金嗓歌友會與忠貞市場周邊設立之社區採檢站，目前共採檢6613人，並未發現新個案，也會持續施作社區監測，請大家仍然要提高疫情警覺。
疫苗施打狀況仍有進步空間 高端獲7國認證
另外，本土疫苗施打現況，第一劑涵蓋率約80.83%；第二劑71.17%；追加劑1.91%。針對醫療院所人力吃緊，無法及時處理疫苗預約的情形，莊人祥發言人指出，目前已請各大醫院提高疫苗預約門診的量能，1922平台也會儘速再重啟，協助分攤疫苗預約工作。而近日傳出高端疫苗獲特定國家認可入境，陳時中回應，目前貝里斯、帛琉、紐西蘭、印尼、泰國、索馬利蘭及愛沙尼亞共7個國家，已認證民眾持高端疫苗接種紀錄入境，有需要的民眾可以多加留意。
資料來源：健康醫療網 本土案例再添一鏈 專責病房護理師曾照顧Omicron確診個案
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