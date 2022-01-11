嘉縣首辦越南籍移工堆高機訓練　量身打造師資與教材

《四方報》報導，嘉義縣政府為提供轄內企業更多服務，去年12月24日辦理縣內第1班次「越南籍移工荷重在一公噸以上之堆高機操作人員教育訓練」，並於今年1月9日順利結訓，12名越南移工跨越語言障礙，取得考照資格。勞工暨青年發展處長陳奕翰也到現場關心學員狀況，祝福學員順利考取技術士證照。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-11 18:16:35
勞動部為保障勞工安全，規定雇主指派聘僱外國人移工操作堆高機、起重機等機具都需取得技術士證，縣府為服務在地公司，委託優等訓練單位到本縣辦理越南籍移工堆高機教育訓練，勞青處感謝民雄工業區服務中心主任陳勇維號召各事業單位積極參與，訓練課程委由外縣市輔導單位前來授課，提供移工越南翻譯隨班上課、量身打造越南語教材，更提供考照費補助，整體制度健全，提升職場競爭力也符合產業需求。
嘉義縣政府表示，嘉義縣正朝農工大縣目標穩定邁進，縣府每年投入大量人力、資源，致力照顧縣內勞工及推動職安工作，積極改善中小企業工作環境輔導業務，縣內也已成立5個安衛家族，盼落實中小事業單位職安衛生理念，降低職災發生。
嘉義縣每年辦理多場次職業安全教育訓練，包括職災預防，如熱中暑、捲夾墜落防護措施、健康管理及職安衛生法規宣導，落實「職業安全、由嘉做起」政策。本次訓練圓滿落幕，嘉縣府也表示，未來將以此經驗續推其他國籍的安全衛生教育訓練，提升職安意識。