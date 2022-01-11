Gogoro Network啟動「智慧能源換電新時代」，2022 年全台 GoStation 站點總數將超越加油站

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Gogoro 今 (11) 日舉辦記者會，Gogoro 產品長彭明義指出，觀察 2021 年台灣機車市場銷售狀況1，全體機車市場年度總銷量為 809,196 輛，較 2020 年萎縮 21.9%，尤其燃油機車市場銷量下滑劇烈，較 2020 年大幅衰退 23.6%，創下 2016 年以來的銷售新低，僅有 715,197 輛；反觀電動機車的銷售數量即使在疫情下依然穩健，使得 2021 年電動機車的市場佔有率較 2020 年大幅提高 21.3%，再次突破雙位數達到 11.6%，顯示各大機車品牌共同努力推行運具電動化，已經充份讓消費者體認到，「電車時代」已經到來。
進一步分析 2021 年每個月的機車市場銷售數據，發現燃油機車從 5 月開始，月銷量都較去年同期衰退 20% 以上，6 月甚至出現 44.2% 的巨大跌幅；但電動機車銷量在下半年的表現如倒吃甘蔗，從 6 月的 6,156 輛一路攀升到 12 月的 13,876 輛，呈現 2.25 倍的成長；而品牌多、車種多的 PBGN 聯盟，因具備廣泛佈建電池交換網路的優勢，12 月的銷售量不只創下 24 個月以來的新高紀錄達到 12,789 輛，還比去年同期成長 30.7%，相較於燃油機車 12 月的銷售表現比去年同期大跌 33.5%，突顯 PBGN 聯盟電動機車成為民眾購買機車時的優選。
從購買機車的消費者年齡進行分析，發現 2021 年購買電動機車的車主中，75% 是 45 歲以下的年輕族群，因此全體電動機車車主的平均年齡，較燃油機車車主年輕 2.65 歲，電動機車已成為年輕世代的首選。全台各縣市中則以台北市、新北市和桃園市，電動機車的銷售表現最為亮眼，以台北市為例，2021 年 PBGN 聯盟電動機車銷售成長率高達 202.5%，平均每賣出 5 輛機車，就有超過 1 台是 PBGN 聯盟的電動機車。
PBGN 聯盟所使用的 Gogoro Network 電池交換系統，在全台灣已佈建的換電系統 (Gogoro Network、Ionex 1.0、Ionex 2.0、Ionex 3.0 等) 中，充分獲得消費者信賴，平均在 20 位購買電池交換式電動機車的車主當中有 19 位以上都選擇 PBGN 車款，取得壓倒性的市佔，反映出 Gogoro Network 深獲消費者青睞。從台灣電動機車能源補充方式的變化趨勢也發現，從 2015 年電池交換電動機車的佔比只有 35.3%，到 2021 年的佔比已躍升為 96.8%，證明民眾已經完全認同與接受「電池交換新世代」。
為迎接「智慧能源換電新時代」，Gogoro Network 也宣布到 2021 年底為止，已經在全台灣布建 10,477 個電池交換機櫃，可提供服務的電池交換槽總數達到 93,428 個2，這些電池交換機櫃遍布在全台灣的 2,215 個站點，隨時可以為車主提供大量、高效、智慧的交換服務。Gogoro Network 從 2019 年底開始積極佈建單一站點就有 120 個以上電池交換槽的 Super GoStation，截至 2021 年底全台已有 123 座 Super GoStation 站點，提供所有車主更好的電池交換體驗。
上萬個 GoStation 電池交換機櫃遍佈在加油站、便利商店、量販通路、停車場、政府機關等各種不同場域。Gogoro Network 總經理潘璟倫在記者會上感謝所有合作夥伴，因為唯有讓電動機車車主都能輕鬆便利的換電，才能夠讓消費者更順利的轉換加入「電池交換新世代」。分析 GoStation 的在六都的分佈情況，台北市、新北市、台中市和高雄市的 GoStation 站點數量都已經超過當地的加油站數量；以台北市為例， GoStation 電池交換站的數量已經是加油站的 2.32 倍。此外，在六都當中，車主騎乘到 GoStation 的平均距離已低於 350 公尺，兩公里範圍內的區域覆蓋率在北北桃更已達到 93% 以上。
除了都會區的電池交換站供給上班通勤用途，為了進一步滿足廣大騎士們的多元需求，Gogoro Network 在 2021 年也一舉開通中部橫貫公路、嘉義阿里山風景區與南投日月潭風景區沿線各站點，不論是富貴角到鵝鑾鼻、合歡山到阿里山，Gogoro Network 都積極拓展多種國民遊憩踏青路線，讓全台 PBGN 車主可盡情享受零碳排的山水美景之旅。
Gogoro Network 的服務自 2015 年開始營運，截至 2021 年底，Gogoro Network 的 453,300 位用戶共同貢獻，已累計騎行 45 億公里，等於減少 1.92 億公升的汽油消耗量，也相當於減少產生約 3.75 億公斤的二氧化碳，等同於 963 座台北市大安森林公園每年的二氧化碳吸附能力，幫助台灣邁入「淨零排放時代」的貢獻不言可喻。
Gogoro Network 總經理潘璟倫同時宣布，2022 年 Gogoro Network 的五大計畫方向，包括 2022 年底前 GoStation 電池交換站點數將超越全台加油站總站數、繼續推動 Super GoStation 的佈建、持續與各級政府合作建置郊區偏鄉的電池交換站、持續優化網路提高客戶滿意度和發展多元智慧電池延役方案以響應循環經濟。
記者會同時邀請 PBGN 聯盟旗下的 9 家合作夥伴，包括 Yamaha 台灣山葉機車、宏佳騰智慧電車、PGO 電動車 、eReady 台鈴智慧電車、中華汽車 eMoving、威速登科技、Gogoro、義電智慧能源和晟明科技共聚一堂。從合作夥伴的龐大陣容即可發現，Gogoro Network 是唯一可同時跨足移動產業與非移動產業的能源交換網路。
從移動產業來看，市場上共有 39 款 PBGN 車款，全台更有超過 943 間 PBGN 銷售及維修通路，提供消費者更豐富多元的產品選擇，隨著更多品牌的電動機車加入市場，電動機車市場將會朝更蓬勃的發展方向前進。
在非移動產業的範疇，Gogoro Network 在 2021 年與義電智慧能源（ Enel X ）攜手，協助整合 Gogoro Network 電池交換站用電資源，當台灣電力公司發出調度指令時，協助供應台電做更急迫性且更有效的使用，共同穩定電網平衡和運作，透過三方的技術合作，達到更有效的能源管理，加速實現電網智慧化；接續與晟明科技跨界合作，讓 Gogoro Network 延伸至智慧物聯網 (AIoT) 應用，透過 Gogoro Network 智慧電池提供設置在路邊的智慧停車柱所需電力，為全台上百萬個路邊停車格和路外停車格中的部分車位，提供智慧開單、繳費、無紙化停車管理解決方案及穩定電源供給服務，實現智慧電池生命周期展延應用。
台灣近年在電動化運具的成長及發展表現相當卓越，無論在汽車或是機車市場，其主要原因歸功於能源補充基礎建設到位，各大車廠積極努力投入電動化發展，及政府政策的大力支持，進而發展出良好與完善的選車、購車、用車環境，「智慧能源換電新時代」已然到來！Gogoro Network 將憑藉發展成熟的產品陣容和電池交換平台，提供消費者最多元的選擇；且 Gogoro Network 將佈局更多元化的智慧電池循環應用，結合不同的智慧物聯網裝置，共同打造智慧城市生活圈，「智慧能源換電、台灣淨零前行」！
備註：