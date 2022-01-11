Tesla 小改 Model X在台首亮相，僅開放預購，正式售價未定！

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而本次在台曝光的Model X，便是最受矚目的Plaid版本，搭載三具馬達與全輪驅動配置，最大輸出動力達驚人的1020hp，0-100km/h起步加速時間僅需2.6秒，可說是目前市售最強悍的SUV；另在Model S Plaid版本上，0-100km/h更只要2.1秒，市售車幾乎無車能敵，極速亦達322km/h，同時在空力精進下，風阻係數僅Cd 0.208。隨著動力系統與電池升級後，Model S 續航里程最高可達 652 km，Model X 標準續航里程則為 560km。
至於在車內，除了整體用料質感有所提升外，最大的改變就是更新配置橫式17 吋劇院級觸控螢幕，解析度達 2200x1300像素，可提供更好的操作與辨識效果，而Tesla一向引以為傲的娛樂功能，憑藉電腦最高運算速度可達 10 teraflops，提供媲美當今最新電玩主機的車內遊戲饗宴。同時支援無線搖桿，在車內任何座位皆能盡情玩樂，同時還配置頂級劇院系統，內含 22 組揚聲器、960 瓦音響系統及「主動道路噪音降噪」功能，讓影音效果更為全面。另外，後座中央前方也多了一具8吋觸控螢幕，同樣可具備觀賞數位影音娛樂功能；前座中控台下方也新增雙無線充電座，便於手機充電使用。
而車內的另一個焦點，就是配置了類似賽車使用的全新Yoke方向盤，提供無頓挫延遲的極致駕駛體驗，同時具備車輛自動換檔功能。但台灣未來實際引進車輛是否仍配置該方向盤，則有待認證確定。
這回初於台灣亮相的小改款 Model X，與來台不公開的Model S，都只是展示宣傳之用，並非最後引進規格，就像過去部分超跑品牌也會向原廠商借巡展車來台般，實際引進規格都得日後確認，目前這兩款車也僅提供台灣消費者預購，正式售價、抵台交車時間都未公布；依照Tesla向來缺車的狀況，要見到這兩款小改的車型在台上路，預計至少要等到2022年底，甚至2023年後了；至於同樣受到關注的Model Y，就只能繼續靜待未來原廠公布引進訊息了。