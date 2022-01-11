獨／直擊！桃機「檢疫畫面」曝光！回國旅客爆：300人群聚拿「號碼牌」做核酸...流程近4小時

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（圖：陳先生提供）
陳先生透露，自己於上周五（7日）從新加坡回國，看到整個機場檢疫制度有點傻眼。春節即將到來，目前正值回國高峰期，從不同國家回國的旅客，通通抵達桃園機場。他表示，理論上低風險國家（中國大陸、新加坡）以及高風險國家（北美），甚至是我們的國內工作人員，都盡可能不要碰在一起，這應該是一個簡單的防疫機制，但目前桃園機場卻將不管是來自從低風險地區，還是高風險地區，全部都沒有系統的被聚集在入境大廳，真的很誇張。
他說，就很像是所有回國下飛機的旅客，通通塞在一起。旅客在航廈中要登陸一個APP，接著到拿手提行李箱掃描，然後至櫃檯敲你的護照章，這個環節有三次機會跟大家混在一起。
（圖：陳先生提供）
（圖：陳先生提供）
最誇張的是，拿行李走出入境大廳這一階段。陳先生表示，回國旅客為了要等核酸，竟然全部都聚集在入境大廳裡。就彷彿是到一個擁擠的餐廳中，拿號碼牌叫號一般，大家完全沒有保持安全距離。因為空間不大，自己目睹當下約200-300人聚在一起，拿著號碼牌等待做檢測。入境大廳大約等了兩小時，他說，本來如果我下飛機走得夠快，前後可能只有我搭乘的這一班機，也碰不到別人。但是，走到了這一關，所有人都群聚在這裡，又假設每個人都是帶原者，高風險區的人帶原更高，不只旅客，還有工作人員在穿梭其中，都沒有保持安全距離，真的很危險。即便是昨日宣布桃機檢疫制度會調整，但方才看新聞，入境這一關還是沒有改變，他更保證「絕對沒有差別！」
（圖：陳先生提供）
問到其他國家的做法？陳先生說，自己看到的狀況，飛機A下來，整個航站內部會先處理A航班，其他人坐在那等，再換成B、C航班。因為是同樣一航班，不會碰到其他航班的旅客；此外，走路動線也是「直線型排隊」，旅客最多就僅接觸前、後面兩個人而已，保持安全距離，也降低交叉感染的機會。至於工作人員，每次處理流程，僅接觸一個人，接下來洗手、擦東西，下一個人再跟他接觸，這不是很好處理嘛？入境大廳的狀況，一群人圍著工作人員，他無奈地說：「就像是餐廳爆滿拿號碼牌，很愚蠢的SOP。」
接下來談防疫計程車。他表示，目前防疫計程車不夠，旅客在外面空等，又是群聚了！大家先要填一個莫名其妙的表格，但其實上飛機就有登記了。如果又要填寫，為什麼不於等待那兩個小時，在室內填好即可？！一方面站在外面填寫資料不方便，工作人員還須拿著板子，夾著表格。每個人寫，每個人收，一給一收，不是增加交叉感染的機會嗎？外面也因為這樣站了很多人。如果大家依序排隊上車，不是根本不需要很多人在人行道幫忙做這些件事嗎？都是多餘的動作。
（圖：陳先生提供）
問到對防疫計程車的制度看法？陳先生說，這項政策還是看狀況而定。中國大陸比較嚴格，由官方用車子運送所有旅客到防疫旅館，把關很嚴格；至於新加坡，原則上一上飛機前就要做核酸檢測，下飛機再做一次，然後自己搭乘計程車去想要去的地方；但是政策不同，新加坡走半開放型態。如果台灣的防疫政策跟中國差不多，屬於比較嚴格的形式，那麼原則要做好，否則因為某一環節功虧一簣，不是得不償失？
陳先生說，周五當天下飛機時段約下午六點，到防疫旅館卻已經十點半了，很誇張啊！自己有跟很多朋友講機場檢疫這整個過程，還拍照起來，大家都覺得不可思議。這是一種「叫大家不要群聚，卻在機場群聚，不是沒有用嗎？」
（圖：陳先生提供）
會想要請媒體傳散出去的原因？陳先生說，或者你就採取新加坡開放的態度，亦或者像大陸比較嚴格但SOP要到位。想做也沒做到位，多做卻造成麻煩。因為SOP不完美，有瑕疵，搞不好還會造成更不好的狀況。沒有需要群聚，搞不好還不會感染；聚在一起，不是創造感染的機會嗎？所以自己覺得一定要說出來。做無所謂，不要本末倒置，否則寧可不做，反而增高感染機率，不是傻了嗎？
（圖：陳先生提供）
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