今晨全台最低溫9.2度！台北創入冬新低 17縣市低溫特報
中央氣象局今（12）日持續針對全台17縣市發布低溫特報，新竹以北地區更是橘色燈號的非常寒冷程度。而今晨台灣本島最低溫為苗栗三灣鄉的9.2度，桃園和新竹也都測到個位數低溫。中央氣象局預報員官欣平指出，台北12.1度創入冬新低。今、明兩天強烈大陸冷氣團持續發威，中部以北及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 06:37:26
氣象局針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣發佈橙色低溫特報，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；針對新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣發佈黃色低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率，請民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境。
吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄撰文指出，今晨4：20真實色雲圖顯示，東海有強冷空氣流經洋面產生的雲街(cloud street)，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，強冷空氣影響至週六早晨，期間強度略有起伏，今日白天略減弱，明日再稍增強。
今日苗栗以北及東半部偶有零星短暫降雨；北台雲多、白天偏冷，中南部陽光下舒適，各地早晚皆寒冷。各地區氣溫：北部10至15度，中部10至22度，南部11至25，東部11至23度。明日到週五，白天在陽光下或不覺冷，夜間因「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，台南以北縣市，清晨仍有8至10度的平地最低氣溫，夜間極寒冷，應注意保暖及防寒。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週六白天至下週日冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴、東偶局部短暫雨。下週一、二另一波冷空氣逐漸南下，迎風面北、東轉雨，氣溫下降；各國模式模擬冷空氣有強有弱，且皆在調整中，應繼續觀察。（編輯：倪浩軒）