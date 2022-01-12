偽裝車上路測試，今年就能看到Hyundai另一電動車Ioniq 6現
除了Ioniq 5外Hyundai計畫於2022年和2024年分別帶來Ioniq 6和Ioniq 7， 其中Ioniq 6已被捕獲到偽裝車已在道路進行測試，看來今年可如期看到Ioniq 6現身，至於是否會和先前報導尺碼加長與電池加大等配置？就待屆時現身解答。
Carture 車勢文化
2022-01-12 10:55:20
為因應電動化世代Hyundai正積極建構電動車家族，除已上市的Ioniq 5之前已預告將在2022年與2024年帶來房車Ioniq 6與七人座Ioniq 7，其中Ioniq 6已被捕獲到偽裝車在道路進行測試，看來將會如期於今年現身。
現階段偽裝車仍包的密不透風，因此根本無法得知外觀樣貌，不過從Ioniq 5大量保有概念車元素邏輯來看，基於Prophecy概念車的Ioniq 6在加以修改後應仍有相近的設計。動力方面Ioniq 5配置58與72.6kWh兩種電池規格，但先前則有消息指出Ioniq 6則會進一步將電池容量提升至與EV6相同的77.4KWh，藉以增加行駛續航里程，另外車身尺碼也有意進行加長，至於是否如傳聞中，屆時待現身後一切就會有答案。