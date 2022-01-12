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禦寒門窗緊閉　頭暈又昏睡竟是一氧化碳中毒

禦寒門窗緊閉　頭暈又昏睡竟是一氧化碳中毒
禦寒門窗緊閉　頭暈又昏睡竟是一氧化碳中毒

健康醫療網

2022-01-12 13:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】本週寒流來襲，民眾在家習慣將門窗緊閉，但要注意了，若發生頭暈、噁心又嗜睡等症狀，應立即打開窗戶保持通風，慎防一氧化碳中毒。日前臺中醫院收治一對同房室友，某天晚上突然感覺頭暈且全身無力，一路昏睡至隔天下午才漸漸醒來，由於持續暈眩與不適，便主動到急診室就醫。急診醫師懷疑兩人同時出現類似症狀，可能是環境因素所起，便檢驗血中一氧化碳濃度，結果分別為22.1%及22.7%，嚴重高於標準值（<1.5%）。由於暴露於一氧化碳環境時間過長，遂緊急安排高壓氧治療並住院觀察，後續恢復情況良好。

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一氧化碳無色無味難察覺　嚴重恐心律不整、死亡

一氧化碳是無色無味的氣體，因此就算持續吸入也不易察覺，甚至在出現症狀後也不一定會有所警覺，是居家環境中的隱形殺手。衛福部臺中醫院急診醫學科醫師楊人翰說明，一般人在吸入一氧化碳後，常出現全身無力、頭暈頭痛、嗜睡、噁心、四肢麻木等不適。若患者沒有警覺，持續累積吸入量或是一時間暴露於過高濃度的一氧化碳環境中，甚至會導致嚴重的心律不整與死亡。

通風不良易累積　出現頭暈盡速開窗並就醫

楊人翰醫師表示，居家環境產生的一氧化碳，經常是由於裝置熱水器的場所通風不良，造成熱水器燃燒不完全所致，加上民眾在冬天時習慣緊閉門窗，因而造成一氧化碳在室內累積。但並非只有冬天才會發生一氧化碳中毒，夏天時如果緊閉門窗吹冷氣，加上熱水器擺放於室內，或工作環境中有許多內燃機具排放廢氣，在通風不佳的情況下，也是有可能造成一氧化碳中毒。

楊人翰醫師呼籲，使用瓦斯熱水器時，若出現頭暈、噁心、嗜睡等症狀時，請盡速停止使用熱水器，並打開窗戶保持通風。出現嚴重不適時，請至通風良好的場所再撥打119前往醫院求助。



資料來源：健康醫療網 禦寒門窗緊閉　頭暈又昏睡竟是一氧化碳中毒

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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