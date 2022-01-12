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一氧化碳是無色無味的氣體，因此就算持續吸入也不易察覺，甚至在出現症狀後也不一定會有所警覺，是居家環境中的隱形殺手。衛福部臺中醫院急診醫學科醫師楊人翰說明，一般人在吸入一氧化碳後，常出現全身無力、頭暈頭痛、嗜睡、噁心、四肢麻木等不適。若患者沒有警覺，持續累積吸入量或是一時間暴露於過高濃度的一氧化碳環境中，甚至會導致嚴重的心律不整與死亡。
通風不良易累積 出現頭暈盡速開窗並就醫
楊人翰醫師表示，居家環境產生的一氧化碳，經常是由於裝置熱水器的場所通風不良，造成熱水器燃燒不完全所致，加上民眾在冬天時習慣緊閉門窗，因而造成一氧化碳在室內累積。但並非只有冬天才會發生一氧化碳中毒，夏天時如果緊閉門窗吹冷氣，加上熱水器擺放於室內，或工作環境中有許多內燃機具排放廢氣，在通風不佳的情況下，也是有可能造成一氧化碳中毒。
楊人翰醫師呼籲，使用瓦斯熱水器時，若出現頭暈、噁心、嗜睡等症狀時，請盡速停止使用熱水器，並打開窗戶保持通風。出現嚴重不適時，請至通風良好的場所再撥打119前往醫院求助。
資料來源：健康醫療網 禦寒門窗緊閉 頭暈又昏睡竟是一氧化碳中毒
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