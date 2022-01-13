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抗生素來救命　觸碰「服用禁忌」小心反要命

抗生素來救命　觸碰「服用禁忌」小心反要命
抗生素來救命　觸碰「服用禁忌」小心反要命

健康醫療網

2022-01-13 13:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】抗生素是用於消滅或抑制細菌生長的藥物，對於非細菌所造成的疾病是起不了作用的。高雄市立聯合醫院藥劑科鍾嚴毅藥師解釋，抗生素不是消炎藥！抗生素對細菌感染的病症具有療效，而消炎藥則主要是鎮痛、解熱或消除症。當身體出現發的現象時，若由細菌所引起，除消炎劑治療症狀外，亦須以抗生素去除細菌這個主因。

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服藥要多喝水　避免造成食道傷害

鍾嚴毅藥師提醒，服用口服抗生素要注意，不任意更改服藥時間和劑量，遵從醫師和藥師的叮嚀，在固定的間隔時間服用抗生素，讓血液裡保持有效的濃度，才能發揮藥效。

此外，服藥時喝足夠的水，有些口服抗生素是膠囊狀的，若沒有喝足夠的水易沾黏在食道上，造成食道傷害，充足的水分也有助於藥品順利代謝排出體外。

完成療程很重要　食物或藥物可能影響藥效

而在食用抗生素時，需要服藥「完成整個療程」，不能看症狀有所改善就自行停藥，以免導致細菌產生抗藥性。

此外，鍾嚴毅藥師表示，服用抗生素應詢問清楚是餐前或餐後服用，避免食物影響到抗生素的吸收。有些抗生素與牛奶、果汁等飲料併服會使藥效降低；有些藥物同時服用可能會和抗生素產生交互作用。因此，就醫主動告知醫師或藥師目前正在使用的藥品有哪些，有助於避開藥物間的交互作用，影響藥效。

服用抗生素　注意副作用

鍾嚴毅藥師提醒，服用抗生素後，若出現紅、搔癢或嚴重腹瀉時，應停止用藥並立即回診告知醫師，進行藥物調整。值得注意的是，濫用抗生素會導致產生抗藥性細菌，將造成抗生素失效或危及生命的險境，因此，遵從醫師的叮囑使用抗生素，並且配合「三不政策」：不自行購買抗生素服用、不主動要求醫師開立抗生素、不随便停使用抗生素」以保障自身及家人親友的身體健康！



資料來源：健康醫療網 抗生素來救命　觸碰「服用禁忌」小心反要命

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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