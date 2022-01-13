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一名60歲王先生，有頻尿及尿急困擾，但每次解尿卻量不多，且尿不乾淨，尤其到了晚上常為了解尿醒來多次，導致影響睡眠品質，後來更擔憂出門在外上廁所時間太久，耽誤到其他人行程，也變得不愛出門，直到赴中醫治療，經中藥調理半年後，順利改善症狀。
攝護腺肥大多與腎氣虧虛有關 中醫仍需對症下藥
曾千芸醫師說明，在中醫的古書中記載，將攝護腺肥大歸屬於「癃閉」的範疇，也就是指小便量少、點滴而出且小便閉塞不通的意思，從臨床上來看，則可歸納為腎虛、肝鬱、血瘀及濕熱等原因，加上患者多為中老年人，因此多少有腎氣虧虛等情況，在中醫調理上則以補腎為主軸，再依照患者體質與病症不同給予不同的調整。
多攝取含鋅及含茄紅素食物 舒緩攝護腺肥大問題
上述個案就是經評估後，採以採濟生腎氣丸、五苓散以溫陽化氣，並以澤瀉、車前子加強利尿的效果，且每次回診都加以調整用藥，並建議患者養成規律生活，多攝取含鋅及含茄紅素的食物，有助紓緩症狀。曾千芸醫師強調，患者經半年調養後，不僅擺脫夜尿困擾，也敢放心與家人出遊，恢復以往的生活品質。
資料來源：健康醫療網 中年男出現頻尿、尿急 恐是攝護腺肥大惹禍
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