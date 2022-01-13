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中年男出現頻尿、尿急　恐是攝護腺肥大惹禍

中年男出現頻尿、尿急　恐是攝護腺肥大惹禍
中年男出現頻尿、尿急　恐是攝護腺肥大惹禍

健康醫療網

2022-01-13 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】男性在步入中年後，若出現頻尿、尿急、小便涓滴等症狀時，可得多加小心，可能是攝護腺肥大惹禍！台南市立醫院中醫部曾千芸醫師指出，男性的攝護腺會隨著年紀漸增而出現不同程度的肥大，初期時可能排尿慢、尿後涓滴、餘尿感增加等症狀，但若不予理會，長期下來可能演變頻尿、夜尿、急尿，甚至是尿失禁或無法排尿等解尿症狀。

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中年男飽受攝護腺肥大困擾　經中藥調理改善症狀

一名60歲王先生，有頻尿及尿急困擾，但每次解尿卻量不多，且尿不乾淨，尤其到了晚上常為了解尿醒來多次，導致影響睡眠品質，後來更擔憂出門在外上廁所時間太久，耽誤到其他人行程，也變得不愛出門，直到赴中醫治療，經中藥調理半年後，順利改善症狀。

攝護腺肥大多與腎氣虧虛有關　中醫仍需對症下藥

曾千芸醫師說明，在中醫的古書中記載，將攝護腺肥大歸屬於「癃閉」的範疇，也就是指小便量少、點滴而出且小便閉塞不通的意思，從臨床上來看，則可歸納為腎虛、肝鬱、血瘀及濕熱等原因，加上患者多為中老年人，因此多少有腎氣虧虛等情況，在中醫調理上則以補腎為主軸，再依照患者體質與病症不同給予不同的調整。

多攝取含鋅及含茄紅素食物　舒緩攝護腺肥大問題

上述個案就是經評估後，採以採濟生腎氣丸、五苓散以溫陽化氣，並以澤瀉、車前子加強利尿的效果，且每次回診都加以調整用藥，並建議患者養成規律生活，多攝取含鋅及含茄紅素的食物，有助紓緩症狀。曾千芸醫師強調，患者經半年調養後，不僅擺脫夜尿困擾，也敢放心與家人出遊，恢復以往的生活品質。



資料來源：健康醫療網 中年男出現頻尿、尿急　恐是攝護腺肥大惹禍

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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