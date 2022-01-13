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疫情間聽咳就怕？　醫解析「急性、慢性」成因

疫情間聽咳就怕？　醫解析「急性、慢性」成因
疫情間聽咳就怕？　醫解析「急性、慢性」成因

健康醫療網

2022-01-13 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】在新冠病毒肆虐的時代，「咳嗽」成了人與人之間極為敏感的動作，再細微的聲音都會讓人繃緊神經。搭乘高鐵聽到隔壁座位的先生咳個幾聲，下意識會挪動身體保持社交距離；當自己是咳嗽的主角時，總強行鎖住喉嚨肌肉不敢出聲擔心鄰人異樣眼光，卻總在某一瞬間失守，以連續咳嗽聲聚集眾人驚恐的目光。

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自然的反射動作　咳嗽不可怕

高雄市立聯合醫院胸腔內科姜佑承醫師表示，咳嗽其實是種保護呼吸道的反射動作，可以將呼吸道的分泌物或是異物清除，但持續的咳嗽可能暗示問題沒有被解決，自行使用止咳藥物雖然可以暫時減少咳嗽頻率，令人擔心的是，怕因此延遲了某些疾病的診斷。

咳嗽區分為三類型　這些狀況需醫療介入

姜佑承醫師說明，依照咳嗽持續時間的長短，可以將咳嗽區分為三類型：持續三周內的急性咳嗽、超過八周的慢性咳嗽、介於三周至八周的則為亞急性咳嗽。

姜佑承醫師解釋，急性咳嗽最常見的原因為上或下呼吸道感染，比例高達七成至九成，通常由病毒感染引起，大部分會自行痊癒；至於其他病因，第一個會特別擔心長者是不是出現肺炎，或是氣喘與慢性阻塞性肺病發生急性惡化，甚至是心衰竭惡化，這些都是需要醫療介入的情況。

急性咳嗽　合併這些症狀要當心

此外，在處理急性咳嗽需特別注意是否伴随下列的症狀：咳出血絲、呼吸會喘、老菸槍但咳嗽頻率發生變化、體重莫名其妙減輕、吞嚥困難，或是聲音改變，都需要特別進一步檢查在原因，但即使沒上述警訊，只要咳嗽嚴重到影響睡眠，影響日常生活也可以至門診尋求協助。

慢性咳嗽治療　病因揪出來

而亞急性咳嗽的成因與慢性咳嗽部分重疊，且急性咳嗽通常會持續到慢性咳嗽。記住慢性咳嗽的成因有個重要特色，咳的久反而不全然是肺部的問題。姜佑承醫師表示，只有使用藥物止咳不去尋找原因，不僅效果有限且症狀無法斷根，更怕因此錯失疾病治療黃金期。



資料來源：健康醫療網 疫情間聽咳就怕？　醫解析「急性、慢性」成因

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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