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中年婦如廁馬桶「滿江紅」　就醫驚見「6公分大腎結石」

中年婦如廁馬桶「滿江紅」　就醫驚見「6公分大腎結石」
中年婦如廁馬桶「滿江紅」　就醫驚見「6公分大腎結石」

健康醫療網

2022-01-13 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】57歲林女士近來飽受泌尿道感染所苦，尤其如廁時馬桶「滿江紅」，嚇得趕緊赴醫檢查，發現右側腎臟竟出現長達6公分的鹿角狀結石，肌酸酐數值也偏高，若不及時處理，恐影響腎功能，經醫師同時使用軟式輸尿管鏡和經皮穿腎內視鏡雙管齊下，成功打碎結石，術後腎功能恢復正常，終讓林女士大鬆一口氣。

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尿路結石原因多　腰腹痛要提高警覺

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，尿路結石形成原因包括季節、遺傳、慢性泌尿道感染及飲食，若是結石卡在腎臟與輸尿管結合處，或是卡在輸尿管，容易引起腰腹部無預警輻射狀劇烈絞痛，此外，當結石移動刮傷泌尿道時，也會伴隨血尿現象，若無妥善治療，可能引發腎積水及急性腎盂腎炎，一旦腎功能嚴重衰退，更會造成尿毒症，甚至敗血性休克。

結石體積龐大　微創雙鏡聯合手術碎石

考量林女士的結石體積龐大，透過「微創雙鏡聯合手術」治療，結合經皮穿腎取石術與軟式輸尿管鏡碎石術，於患者背部做0.5公分切口，放入微創腎臟鞘，以內視鏡進行雷射碎石手術，同時放置輸尿管鞘，以進行軟式輸尿管鏡雷射碎石手術。

邱鴻傑主任指出，此術式可碎石的範圍較廣，且較不易產生結石殘留的現象，加上手術時間短、術後傷口小，大幅降低腎臟出血機會。

鹿角狀結石難處理　對腎功能影響大

邱鴻傑醫師也強調，鹿角狀結石大多是長期尿路感染造成，佔尿路結石的5~10%，屬於較困難處理的結石類型，對腎功能的影響也較大；而腎結石初期症狀不明顯，多數患者是因反覆泌尿道感染，或是出現無痛性血尿才發現，建議平時應多喝水，術後定期追蹤，才能於結石復發石及早治療。



資料來源：健康醫療網 中年婦如廁馬桶「滿江紅」　就醫驚見「6公分大腎結石」

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