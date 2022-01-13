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看好航空復甦　虎航董座陳漢銘揭IPO後規劃

▲虎航董座陳漢銘今（13）日表示，年節期間的企業包機與品牌持續進行的客艙載貨，都為品牌創造了很不錯的成績。（圖／記者黃仁杰攝,2022.01.13）
▲虎航董座陳漢銘今（13）日表示，年節期間的企業包機與品牌持續進行的客艙載貨，都為品牌創造了很不錯的成績。（圖／記者黃仁杰攝,2022.01.13）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-13 16:51:20

台灣虎航在（2021）去12月28日正式向證交所遞交IPO申請，對於今（2022）年品牌規劃，虎航董座陳漢銘今（13）日表示，年節期間的企業包機與品牌持續進行的客艙載貨，都為品牌創造了很不錯的成績，未來一定會堅持低成本航空的營運模式，對市場票價做合理應對，提供給消費市場最好的服務。

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陳漢銘表示，全球受到疫情衝擊，很多航空公司都已經結束營業，台灣虎航在去年購回品牌所有權，成為全球唯一使用虎航名稱的航空公司，也讓虎航已成為真正的台灣品牌。

陳漢銘說，台灣虎航隨時蓄勢待發，與團隊同仁的共識是疫情狀況是無法掌握的，但我們做好萬全準備，虎航13架航機的妥善率沒有一架有問題，將順應國際隨時開放邊境的契機進行應變，這也是我們復飛桃園-澳門、桃園-東京成田、桃園-大阪關西等航線。

「很多澳門、日本的旅客已經兩年沒有回來過年」，陳漢銘進一步說明，在這個時候復飛，回台的班機載客率非常好，也讓旅外的國人終於可以安心回家，縱使去程航班不如預期，讓國人可以回台過年，為旅客著想需求，這是身為一個航空空機的責任。

陳漢銘表示，台灣虎航是低成本航空，「最高的指導原則，就是只要可以租就不會花錢買」，因此虎航沒有自己的接載巴士、VIP等候室，日本15個航點也沒有派駐任何地點人員，因此雖然虎航有13架航機、650個員工，但依然能操辦亞洲29個航點航線，「我的團隊同仁年輕、耐操，再辛苦再努力都甘之如飴」，這也是為什麼虎航可以撐過疫情的「撇步」。

陳漢銘強調，未來一定會堅持低成本航空的營運模式，對市場票價做合理應對，提供給消費市場最好的服務。而虎航之所以在疫情下還購入新機，就是看好其節能、節油且效能更佳的特性，讓持續營運的客艙載貨、企業返台包機進行更好的成本管控。虎航營運長賴俊迪則透露，未來逐漸到位的A320neo新機，每趟飛行成本較現有機型低15%至20%，長遠來說對品牌更有助益。

對於上市工作，陳漢明說，這是一個大工程，虎航唯一能做的就是符合上市條件與需求，會在最佳時間點上市。虎航對軟硬體設備持續提升，國際對於疫情的管控也更好，要回到2018、2019年的榮景絕對沒有問題，會站在成本管控的效益前提下，相信可以創造更好的營收。

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