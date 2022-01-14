古天樂私下模樣曝光　張智霖爆料：在現場非常認真

香港電影《G風暴》由黃百鳴監製、此系列導演林德祿執導，由香港票房巨星古天樂、張智霖、鄭嘉穎、黃宗澤和宣萱合作演出。電影7年打造5部以廉政公署打擊貪污為主題的系列作品，古天樂5度扮演查貪的廉政公署官員，他在此系列最後一集中，可說全方位投入，從劇本、現場拍攝到演員表演上都提供許多想法和建議，他說：「和團隊合作好多次都好像一家人，我這次想一起參與，讓電影拍到最好。」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-14 13:55:02
張智霖表示和古天樂在拍港劇時期便認識了，合作過《天地男兒》等經典港劇，他說：「每次和古天樂合作都有不同的感覺，大家是一起成長的，我知道他這次從故事就開始參與，在現場又非常認真，是最忙的一個人，很佩服他。」宣萱也表示古天樂會在演技上提供意見，「我多半演出電視劇，古天樂會提醒我有些反應表現不用太大，電視劇會習慣誇張一點點去表現，但電影的銀幕是很大的，會太OVER，很謝謝他幫我注意到了。」其中一場戲，演員劉浩龍不小心手擦傷，古天樂還親自幫他處理傷口，也協助同場演出的張智霖和宣萱貼上保護的膠帶，讓他們直呼感動。
而在片中演出貪污嫌疑人的黃宗澤有一場被鐵鍊五花大綁變成人肉炸彈的脅持戲，因為工作人員賣力將他綁住，讓他連上廁所都不敢，他笑說：「因為拆開一次都好費功夫，不要影響拍攝進度，我就連廁所都不去了。」而他也覺得古天樂在現場對演出的要求很嚴格，「他很注意我們一些演出的細節，就連手指都看到，像是持槍的手指要緊一點，他都會提醒我們。」