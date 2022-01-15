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戴愛玲親授唱功秘訣！錄音室器材作怪　師弟神救援

▲鐵肺歌后戴愛玲。（圖 / 17LIVE）
▲鐵肺歌后戴愛玲。（圖 / 17LIVE）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-15 02:00:00

亞洲NO.1直播串流娛樂社群平台17LIVE，為持續打造未來音樂明星，且不斷推出優質音樂作品，近來培養音樂創作類型LIVER的17LIVE音樂來一課進階音樂課程第二季，持續攜手華納音樂一起幫助優質極具潛力的17LIVE音樂新星，鐵肺歌后戴愛玲應邀加入擔任進階音樂課程導師，主要任務幫助放空先生、沐容Alice、則則仙女吃炸雞、城之內Arri等四位音樂LIVER學員精進音樂創作及製作上的專業能力。戴愛玲說「我是抱持來學習來分享的心情，因為現在很多年輕一輩都很有才華值得我學習，也分享我這些年演唱的一些心得。」

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▲師弟Sam Lin（左一）和戴愛玲帶LIVER學員前僅錄音室體驗專業配唱。（圖 / 17LIVE）
▲師弟Sam Lin（左一）和戴愛玲帶LIVER學員前僅錄音室體驗專業配唱。（圖 / 17LIVE）
 
戴愛玲老師主導進行的幾次課程架構主要在創作發想、創作優化及創作發行等方面的指導，學員們在一個月課程期間依各自選定主題及曲風逐步完成一首自創曲的創作，並由專業製作人協助完成曲目雛形。除了自身經驗的傾囊相授，戴愛玲也邀來華納同門師弟音樂才子歌手Sam Lin助陣教學，一起帶著學員們前進錄音室，讓他們透過親身體驗專業的錄音配唱更加了解自己的聲音特質及個人特色，在錄音室當天因設備臨時有些狀況，導致原定錄音內容無法進行，Sam Lin即刻應變現場找到keyboard和吉他，開始即興彈唱，學員們想唱什麼他就彈奏什麼，現場展現創作音樂才子實力及個人魅力，意外讓學員們也從這個經歷學到「享受音樂」是成為一位優質歌手的核心。

▲新手LIVER城之內Arri獲進階音樂課程第二季MVP肯定。（圖 / 17LIVE）
▲新手LIVER城之內Arri獲進階音樂課程第二季MVP肯定。（圖 / 17LIVE）

 
日前正式進行總考核驗收戴愛玲老師說拿高分的撇步是「就是要唱到最好」唱歌就是輕鬆自在，「我自己的體驗是你開心自在地唱歌你會表現到最好，自己的創作唱來會更加得心應手，我是在上一張才自己真的有創作，自己的歌特別感受會很深，腦子裡面畫面會更多，因為是自己人生某些階段的分享，我永遠跟自己說自在輕鬆地唱歌你會表現到最好。」四位學員分別獻唱各自創作歌曲接受戴愛玲老師的專業審視，當天節目直播留言抽獎關鍵字「＃唱in你」希望每位學員LIVER的創作曲都能唱進大家的心裡。（編輯：薛羽彤）

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