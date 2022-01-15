寵物營養師泳衣太小「下面破大洞」 網友傻：繩子也快斷
網美張皮皮（本名張瀞尹）求學時是長庚大學護理系花，有「台灣最正護理師」封號，甚至紅到香港，曾參加《國光幫幫忙》、《醫師好辣》等綜藝節目，近期從事寵物營養師工作，斜槓JKF女郎。她先前分享游泳時忘了帶泳衣，臨時向朋友借了一件，沒想到「下面破了個洞」，並附上照片佐證，網友看了全暴動。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-15 09:10:09｜2022-01-15 09:25:49
張皮皮前陣子在IG發文，透露到台中某酒店度假，使用露天泳池時發現忘記帶泳衣，「臨時跟朋友借了一件，支援一下，結果泳衣下面破了個洞」，照片中，她穿淡藍色比基尼，由於SIZE過小，導致32E豐胸下緣露出，勉強撐住傲人身材。
網友一看秒懂，「難怪，泳衣完全包裹不住」、「這個比基尼也太牛b了吧」、「可以，滿分」、「胸跟下圍的繩子，不行了～」、「南半球真的很強耶」、「身材真好」！事實上，張皮皮曾分享被男病患騷擾的經驗，還好當時有同事出手相助，才逃過對方狼爪。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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