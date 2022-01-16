《歡樂好聲音2》卡司嚇死人　U2波諾、史嘉蕾還有菲董

U2波諾為了完美詮釋搖滾獅王柯雷卡洛威的角色，和導演葛斯在配音的過程中挖掘出他內心深處的情感。波諾說：「為一頭獅子配音真的很好玩，尤其是像柯雷這頭脾氣暴躁又成天一副厭世臉的獅子。」他還表示：「我很幸運曾經在非洲看過真正的野生獅子，而且永遠忘不了牠們低沉的吼聲，那種低沉又響亮的吼聲很難在錄音室裡捕捉到，當我想要用我最低沉的嗓音模仿這樣的吼聲時，忍不住笑了起來，但導演葛斯很有耐心地陪我嘗試不同的聲音，並試著用角色的聲音來唱出《I Still Haven’t Found What I’m Looking For》這首歌想傳達的溫柔撫慰嗓音FU，後來我才留意到原來史嘉蕾喬韓森和馬修麥康納，他們光是在說話的時候就充滿了強烈的音樂感，所以當我在配音時也運用唱歌的方式來說話真的就會比較容易。」
當紅女歌手海爾希負責配音的角色波莎，是飯店和劇場界大亨吉米克里斯托被寵壞的富二代女兒。海爾希說：「當我得知配音的角色波莎會在片中翻唱《Girl on Fire》這首超夯歌曲的時候，其實有點嚇到，因為這首歌不只是爆發力十足，原唱艾莉西亞凱斯的版本更是經典。這首歌對波莎這個角色來說是最完美的選擇，因為她真的太過於有自信，也擁有很棒的歌唱天賦足以駕馭這首歌，我對於我演唱的版本感到驕傲。」