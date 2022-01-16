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《歡樂好聲音2》卡司嚇死人　U2波諾、史嘉蕾還有菲董

▲《歡樂好聲音2》於1月28日農曆春節上映。（圖／UIP提供）
▲《歡樂好聲音2》於1月28日農曆春節上映。（圖／UIP提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-16 01:00:00

環球影業將於1月28日農曆春節檔期推出，照明娛樂全球賣座動畫電影系列的全新篇章《歡樂好聲音2》，超大咖配音明星陣容包括無尾熊巴斯特穆恩（英文版：金獎影帝馬修麥康納；中文版：嘻哈饒舌歌手ØZI）、豬媽媽蘿希坦（金獎影后瑞絲薇斯朋）、豪豬愛希（東尼獎得主史嘉蕾喬韓森）、大猩猩強尼（葛萊美獎提名泰隆艾格頓）、大象米娜（葛萊美獎得主托蕾凱莉），豬仔剛特（艾美獎提名尼克克羅爾），還有巴斯特穆恩的助理克勞莉小姐（英文版：導演 葛斯詹寧斯；中文版：金嗓歌后葉璦菱）群星齊聚獻聲，並且新加入艾美獎得主巴比康納維爾（野狼-吉米克里斯托）、樂壇超級巨星菲董（大象-阿方梭）和海爾希（波莎克里斯托）、《黑豹》女星莉蒂西亞萊特（紐西）、喜劇演員艾瑞克安德烈（達瑞斯）和雀兒喜柏瑞蒂（SUKI）以及音樂傳奇人物U2主唱波諾（柯雷卡洛威）。

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▲《歡樂好聲音2》配音明星陣容華麗。（圖／UIP提供）
▲《歡樂好聲音2》配音明星陣容華麗。（圖／UIP提供）
U2波諾為了完美詮釋搖滾獅王柯雷卡洛威的角色，和導演葛斯在配音的過程中挖掘出他內心深處的情感。波諾說：「為一頭獅子配音真的很好玩，尤其是像柯雷這頭脾氣暴躁又成天一副厭世臉的獅子。」他還表示：「我很幸運曾經在非洲看過真正的野生獅子，而且永遠忘不了牠們低沉的吼聲，那種低沉又響亮的吼聲很難在錄音室裡捕捉到，當我想要用我最低沉的嗓音模仿這樣的吼聲時，忍不住笑了起來，但導演葛斯很有耐心地陪我嘗試不同的聲音，並試著用角色的聲音來唱出《I Still Haven’t Found What I’m Looking For》這首歌想傳達的溫柔撫慰嗓音FU，後來我才留意到原來史嘉蕾喬韓森和馬修麥康納，他們光是在說話的時候就充滿了強烈的音樂感，所以當我在配音時也運用唱歌的方式來說話真的就會比較容易。」

▲搖滾獅王柯雷卡洛威（右）由波諾獻聲。（圖／UIP提供）
▲搖滾獅王柯雷卡洛威（右）由波諾獻聲。（圖／UIP提供）
當紅女歌手海爾希負責配音的角色波莎，是飯店和劇場界大亨吉米克里斯托被寵壞的富二代女兒。海爾希說：「當我得知配音的角色波莎會在片中翻唱《Girl on Fire》這首超夯歌曲的時候，其實有點嚇到，因為這首歌不只是爆發力十足，原唱艾莉西亞凱斯的版本更是經典。這首歌對波莎這個角色來說是最完美的選擇，因為她真的太過於有自信，也擁有很棒的歌唱天賦足以駕馭這首歌，我對於我演唱的版本感到驕傲。」

▲《歡樂好聲音2》中可以聽到多首流行金曲。（圖／UIP提供）
▲《歡樂好聲音2》中可以聽到多首流行金曲。（圖／UIP提供）
阿方梭是一隻心地善良的大象兼企業家，他在克里斯托塔劇院外經營一台冰淇淋餐車。這個角色由曾經榮獲葛萊美獎的超夯歌手菲董配音，他經常和照明娛樂合作，曾經為三部《神偷奶爸》系列電影編寫電影音樂，並且擔任2018年賣座動畫片《鬼靈精》一片的旁白者。「我第一次和製片克里斯梅勒丹德利以及照明娛樂合作的電影就是《神偷奶爸》，後來我們建立了很棒的合作關係，合作過許多電影。」菲董說：「照明娛樂出品的電影都有發人省思和充滿情感的信息，同時也非常搞笑和勵志，所以我很高興能夠繼續和克里斯及照明娛樂合作《歡樂好聲音2》。」（編輯：楊穎軒）


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