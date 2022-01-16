日本旅遊｜關西滋賀縣大津市深度文化之旅　盤點11大人氣慢活景點

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人氣推薦景點一：琵琶湖Valley與琵琶湖Terrance
「琵琶湖Valley」位於大名鼎鼎的琵琶湖西側，從京都東高速交流道開車約40分鐘可達，從JR湖西線志賀站搭乘巴士約10分鐘即可抵達。搭乘日本速度最快的纜車，只要5分鐘就可以抵達標高1,100公尺的山頂，沿途更可欣賞壯麗的琵琶湖景觀。「琵琶湖Valley」本身雖然是滑雪場，但在冬季以外的時間也相當推薦前往旅遊。
近期因2008年開幕以來持續擴張的「琵琶湖Terrace」成為年輕族群的人氣景點，也成為社群軟體上拍攝網美照的新寵兒。此外，園區內販售的「Terrance Soda」更成為人氣打卡小物之一，沁藍色的飲品搭配上水藍湖面與湛藍天空背景，彷彿身處於海洋之中。
人氣推薦景點二：世界遺產-比叡山延曆寺
比叡山於西元788年由高僧「最澄」開山，是天台宗的總本山，日本許多佛教宗派的祖師或高僧都曾在此修行，所以也被稱為日本佛教的母山，是許多歷史故事的舞台，更在1994年被國際教科文組織登錄為世界文化遺產。比叡山延曆寺也是賞楓名所，一大片火焰紅的美景燦爛登場，美不勝收！
前往比叡山的交通相當便利，自纜車「坂本站」搭乘日本最長的「比叡山坂本登山纜車」，只要11分鐘就可抵達纜車「延曆寺站」。
人氣推薦景點三：石山寺
「石山寺」創建於西元747年，是西國三十三札所巡禮的第13號札所，又因植有春櫻、秋楓等符合四季的花草，亦被稱為「花之寺」，無論任何季節到訪，都能享受與眾不同的美景。正如其名，「石山寺」是在石頭的山上所創建之寺廟，本殿前聳立著天然紀念物「硅灰石」，本殿與寶塔都建立在這硅灰石上。此外，石山寺在日本文學上也佔有一席之地，相傳紫式部就是在「石山寺」參拜時開始起筆千古名作「源氏物語」。搭乘京阪電車「石山坂本線」，於終點的「石山寺車站」下車，徒步10分鐘即可抵達「石山寺」。
人氣推薦景點四：everglades琵琶湖豪華露營
適合闔家大小的「豪華露營（Glamping）」近年來已成為日本最受歡迎的休閒活動，「everglades琵琶湖」度假村於2021年4月全新開幕，園區內的美式風格也充分展現異國風情。度假村提供多種形式的獨棟露營小屋，最大的特色為旅客可從房間露台的私人碼頭泛舟出航，親近大自然並享受陽光。自JR湖西線「近江舞子車站」下車後，徒步僅需5到6分鐘即可抵達「everglades琵琶湖」，交通相當便利。
人氣推薦景點五：BIWAICHI自行車環湖路線與獨木舟體驗
不管在台灣或是日本，近來休閒自行車的人氣居高不下，特別是日本琵琶湖環湖一圈的「BIWAICHI」行程，更是全球自行車手們的聖地之一。由大津市最受歡迎的水上俱樂部「O’PAL」所推出的全新路線是針對自行車愛好者所規劃的行程，非常適合想體驗道地日本風味旅遊的遊客們，由專業導遊帶領，遊客騎乘著電動自行車，深度參訪當地巷弄，體驗大津的田園風光。
人氣推薦景點六：雄琴溫泉x溫泉旅館巡禮
「雄琴溫泉」是距離京都市區最近的溫泉區，擁有約1,200年的歷史，其為鹼性單純泉，有「美人溫泉」之美譽，京都站搭乘JR湖西線至雄琴溫泉站只需約20分鐘。若希望體驗奢華溫泉旅館的遊客，推薦可以入住「HANARE KAROI」，10間房都擁有獨立露天浴池與專屬的休息室。
人氣推薦景點七：HOTEL講
大津市是滋賀縣的縣廳所在地，在江戶時代是江戶（現在的東京）至京都的東海道五十三座宿場的最後一座宿場，也是人口最多的宿場，旅人們會在此換錢、購物，準備好進京；同時大津也是重要港口，由這邊接收北國來的物資再送往京都，「HOTEL講大津百町」所在的京町通也就是當時最熱鬧的地方。2018年開幕的「HOTEL講大津百町」是由「整個商店街都是旅館的一部分」的概念發展而來，亦即「在商店街住宿、在商店街用餐、在商店街購物」，讓旅客深入當地生活。此區域共有七棟經過重新設計與改裝的百年老屋可供住宿。
人氣推薦景點八：志津可樓
料亭老舖「志津可樓」擁有將近百年歷史，目前已傳承至第三代。最著名的料理是冬季的「鴨肉壽喜燒鍋」及琵琶湖的「新鮮湖魚宴席料理」。新鮮湖魚以備長炭火爐燒烤，搭配不同佐料，打造一魚三吃的豐富吃法；而重頭戲則是選用天然鴨肉的壽喜鍋，鮮甜高湯搭配上有彈性口感的鴨肉及鴨肉丸子，創造令人感動的味蕾體驗。
人氣推薦景點九：松喜屋X近江牛
日本的三大和牛分別是滋賀縣產的「近江牛」、「神戶牛」和「松阪牛」，由日本官方所認證，且舉世聞名。近江牛擁有長達約400年的歷史，其特色為脂肪溶點較低，口感較不油膩且油花分布均勻，為肉品界的高級食材。其中從明治時代初期就在推廣近江牛的老店「松喜屋」更是饕客們的愛店，一進店即可看見長型、氣派、專屬打造的鐵板燒煎台，一般鐵板厚度為2.5公分，而松喜屋則為3公分，可將牛肉的美味提升至極限。與東京相比，在大津市可以用較為親民的價位享受到美味的近江牛肉，並以鐵板燒、壽喜燒、涮涮鍋等不同料理方式品嚐美味，交通也相當便利，搭乘京阪電車於「唐橋前車站」下車，徒步只需1分鐘。
人氣推薦景點十：叶匠壽庵 壽長生之鄉
「叶匠壽庵」是一家成立於大津市的和菓子店，如今分店已遍布全日本。「叶匠壽庵」創始地「壽長生之鄉」位於大津市的山中，佔地約6萬3千坪，約為東京巨蛋的4.5倍大，除了在豐富的大自然景觀之中生產和菓子的原料外，也有伴手禮商店、茶室、餐廳、咖啡廳、牧場等多元設施可供參觀，是個老少咸宜的景點。「壽長生之鄉」為免費入園，從JR「石山車站」也有免費接駁車可輕鬆抵達「壽長生之鄉」。
人氣推薦景點十一：Nagisano Terrace
「Nagisano Terrace」 距離JR「大津車站」徒步約15分鐘、京阪「石場車站」徒步約5分鐘，緊鄰琵琶湖畔，園區內的四間店皆堅持「手作」、「滋賀縣產」之特色。「Nagisano Terrace」餐廳裝潢以木質調為主，室內也欣賞得到美麗的琵琶湖景，看著優雅的湖光山色，讓人不禁忘卻時間流動。如果在大津車站附近有用餐需求的遊客，不妨徒步前往Nagisa Terrace參訪。
圖文提供：滋賀縣大津市
這篇文章 日本旅遊｜關西滋賀縣大津市深度文化之旅 盤點11大人氣慢活景點 最早出現於 行遍天下旅遊網